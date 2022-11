Frederik Laeremans in 'The Sky Is The Limit': 'We zijn elkaar verloren in de balance of life'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

Naast aannemer is Frederik ook kunstliefhebber. Hij kocht recent een kunstwerk van Amsterdammer Joseph Klibanski: 'The Balance of Life'. Een kunstwerk dat van toepassing is op zijn persoonlijke leven.

Frederik vormde 7 jaar lang een koppel met Kissy, maar ze bleek niet de ware te zijn. 'We zijn elkaar verloren in de balance of life', zegt hij daarover.



Yves begon ooit met één beerton en een tractor maar zijn bedrijf is inmiddels serieus uit de voegen gebarsten. 'Ooit werk je voor de vuilkar', had Yves zijn vader hem ooit gezegd toen hij thuis kwam met zijn rapport. Zo gezegd, zo gedaan. En hij maakte er een miljoenenbedrijf van. Voor Oekraïnse Valery gaan healthy mind en body samen. Vandaag neemt ze haar man en esthetisch dokter Josh mee voor een sessie yoga in openlucht. Als keyholders van de residentie Crescent park hebben ze immers toegang tot het privé park van het domein dat eigendom is van de crown estate. Josh neemt ook even de tijd om zijn Valery een groot onderhoud te geven. De Martensen worden uitgenodigd door miljardair Rob Jarret. Hij ontvangt hen in zijn Beach villa. 'The Sky Is The Limit', maandag 21 november om 21.00 uur op Play4 & GoPlay.