Francisco Schuster gaat dinsdag in 'Therapie'

Foto: VRT Canvas - © VRT 2025

Een jonge vrouw zoekt hulpt bij de seksuoloog omdat haar seksleven niet uitdagend genoeg is. Haar partner komt tegen zijn zin mee in therapie. Een jonge man van kleur twijfelt of hij zich zou outen bij zijn ouders, omdat die hem als kind duidelijk maakten dat gay zijn volgens hun geloof verkeerd is.

De moeder uit aflevering 1 probeert de relatie te herstellen met haar volwassen kinderen nadat die onder druk van haar nieuwe partner stuk ging. Francisco Schuster gaat regelmatig in therapie bij een therapeut die net als hij van kleur is en dezelfde ervaringen heeft op vlak van adoptie. Hij vertelt hoe belangrijk die gedeelde ervaring voor hem is.

'Therapie', dinsdag 13 mei om 21.20 uur op VRT Canvas.