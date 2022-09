Francesco Planckaert, Pascal Braeckman en Omar Souidu strijden in 2de ronde 'BV Darts'

Een ooone-hundred-and-eighttttyyyyy werd vorige week niet gescoord in de eerste poulewedstrijd van BV Darts, maar Maksim Stojanac en Jamie-Lee Six gooiden wel hoge ogen en speelden Saartje Vandendriessche naar huis. Weten Francesco 'De Waalse Pijl' Planckaert, Pascal 'The Bulldozer' Braeckman en Omar 'Bull's Eye Dandy' Souidi de triple 20 wel te vinden?

Een ooone-hundred-and-eighttttyyyyy werd vorige week niet gescoord in de eerste poulewedstrijd van BV Darts, maar Maksim Stojanac en Jamie-Lee Six gooiden wel hoge ogen en speelden Saartje Vandendriessche naar huis. Weten Francesco ‘De Waalse Pijl’ Planckaert, Pascal ‘The Bulldozer’ Braeckman en Omar ‘Bull’s Eye Dandy’ Souidi de triple 20 wel te vinden? Zij scherpen de pijlen in de tweede poulewedstrijd van BV Darts op donderdarts 15 september om 21u00 bij VTM 2. Slagen goede vrienden Pascal en Francesco erin de de hypercompetitieve ‘Bull’s Eye Dandy’ naar huis te spelen? De drie BV-darters trakteren de uitzinnige supporters in ieder geval op een plottwist van jewelste.

Story image

Als topadvocaat vliegt hij in privéjets richting Ibiza of New York. Maar neemt zijn dartcarrière ook een hoge vlucht? Dat deelnemen belangrijker is dan winnen, vindt Omar in ieder geval flauwekul. Hij blaakt dan ook van zelfvertrouwen en droomt al van een plaats in de finale. Hopelijk klaagt Omar zijn tegenstanders niet aan als ze die droom met een welgemikte dartspijl doorprikken…

In zijn stamcafé - intussen omgedoopt tot trainingscenter - drinkt hij graag een triple, maar gooit hij ze ook? Pascals vestimentaire keuze zorgt alvast voor kriebels bij Kim Huybrechts en Matthias Devlieger, de commentatoren van dienst. En ook met zijn trainingschema scoort Pascal slechte punten. Al is dat vooral de schuld van… de vrt én Francesco Planckaert.

Bekijk hier de preview:

Hij kan jongleren met hamers, bijtels en boormachines. Maar is hij ook handig met een dartpijl? Francesco verlaat zijn ‘chateau’ niet om er in de eerste ronde van BV Darts uitgekegeld te worden. Hij traint dan ook als een bezetene. Maar oefende Francesco op het darten, of toch eerder op zijn spectaculaire walk-on?

BV Darts op 15 september om 21u00 bij VTM 2 en ook op VTM GO.

