'Flikken BXL' gaat op pad met het daklozenteam

Donderdag gaat reporter Karel Lattrez in 'Flikken BXL' op pad met het daklozenteam van de Brusselse politie. Het is een barkoude winterochtend en toch slapen er tientallen daklozen op straat in het centrum van Brussel.

'Sommigen willen gewoon niet naar de opvang, ook al vragen we het hen elke dag', zegt inspecteur Chris. 'Ik maak me vooral zorgen wanneer er alcohol in het spel is, dan vallen sommigen in slaap zonder dekens of bescherming tegen de vrieskou.'

'Flikken BXL' brengt ook het bijzondere verhaal van David. Zelf dakloos toen hij 15 was en nu medeoprichter van de ‘Brothers Of Solidarity’, een groep vrienden die elke week - en uit liefdadigheid - meer dan 100 warme maaltijden maakt voor de daklozen in Brussel. 'Ik heb als tiener soms dagenlang niets gegeten', vertelt David. 'Als je dan plots hallucinaties krijgt van de honger dan eet je echt alles, ook het laatste restje van een weggegooide sandwich.'

Vandaag is David gelukkig getrouwd, vader van twee kinderen en salesmanager, maar vooral bijzonder veerkrachtig: 'Hoe diep je ook in de problemen zit, de kracht om eruit te geraken vind je altijd bij jezelf.'

Hoofdinspecteur Nancy wordt opgeroepen voor een bijzonder gevoelige zaak: twee ouders maken ruzie aan de schoolpoort over wie het hoederecht heeft over hun zoontje. Nancy moet bemiddelen maar de interventie maakt een diepe indruk, net omdat er een kind in het spel is. 'Ik heb al heel wat leed bij kinderen gezien in mijn carrière. Daarom heb ik beslist om met mijn man pleegouder te worden voor kinderen in noodsituaties, om toch ergens een verschil te kunnen maken', vertelt Nancy.

