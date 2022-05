Flamboyante Meilandjes moeten het zonder centen doen op VTM 2

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2022

We kennen ze van hun chique kasteel in Frankrijk en hun excentrieke levensstijl. Maar in 'De Meilandjes Zonder Centen' laat het flamboyante gezin van Martien Meiland alle luxe achterwege en lopen ze in de schoenen van gezinnen die het met véél minder moeten stellen.