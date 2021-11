'First Dates' is terug met nieuw seizoen én teens-versie

Het populaire 'First Dates'-restaurant opent opnieuw de deuren op Eén. Vanaf dinsdag 23 november wagen vrijgezellen uit heel Vlaanderen weer hun kans in de zoektocht naar ware liefde. Tijdens een romantisch etentje met een zorgvuldig gekozen tafelgenoot leren de singles elkaar beter kennen en laten ze dieper in hun hart kijken.

Of iemand tijdens dit derde seizoen ook effectief de liefde vindt? Dat gaan we nog niet verklappen.

Wat we wel al kunnen zeggen, is dat er dit jaar ook een 'First Dates Teens' is. Deze reeks van zeven afleveringen werd ingeblikt ter ere van De Warmste Week. Twee afleveringen zullen op 20 en 21 december te zien zijn op antenne, voor de vijf andere kan je vanaf dan op VRT NU terecht.

Nieuwe gezichten

Gastheer Patrick, barman Bram en serveersters Leena en Katelen zijn opnieuw van de partij in het nieuwe seizoen van First dates en ontvangen de gasten met liefde, goede raad en een luisterend oor. Maar wie goed kijkt, spot ook direct een nieuw gezicht: Ferdy. Na zijn deelname als dater aan de editie van vorig jaar, vervoegt de half-Marokkaanse, half-Perzische, goedlachse Limburger dit jaar de crew van het First dates restaurant. Een parcours dat zijn voordelen heeft, want Ferdy weet als geen ander hoe de zenuwen door het lijf van de daters gieren en wat er door hun hoofd gaat. Aan zijn date met Giuseppe in seizoen twee heeft hij geen lief overgehouden, maar hij blijft een eeuwige romanticus.

Ferdy: 'Wanneer ik een verliefd koppetje op straat zie lopen, kan ik alleen maar denken: ik wil dat ook! Ik geloof nog steeds in de liefde en ik vind het iets heel moois. Het komt wel voor mij.'

De teens-versie wordt in goede banen geleid door Leena, Bram, Katelen en Ferdy. Leena neemt voor de gelegenheid als maître de fakkel over van Patrick. Leena was tot de komst van Ferdy de jongste telg in de First dates crew. Zij zit dicht op de leefwereld van de jonge daters en heeft in het echte leven ook een eigen zaak waar ze gastvrouw is.

Enkele cijfers

Liefde laat zich niet vatten in cijfers, maar in het geval van dit derde seizoen van 'First Dates' zijn er toch een paar nummers het vermelden waard.

- Maar liefst 6.000 liefdezoekers schreven zich in voor dit derde seizoen. 220 van hen kwamen daadwerkelijk eten in het restaurant, wat resulteerde in 110 verfilmde dates.

- Witse is met zijn 18 lentes de jongste dater. De 79-jarige Julien mag zich trots de oudste dater van het gezelschap noemen.

- 29% van de inschrijvers komt uit Antwerpen, 25,1% uit Oost-Vlaanderen en 17,6% uit West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant en Limburg zijn ze duidelijk gelukkiger in de liefde, want daar kwamen, respectievelijk, slechts 12,8% en 11,5% van de inschrijvers vandaan.

- Van de inschrijvers is 53% man, 46% vrouw en 1% X. Net geen 8% van de inschrijvers identificeert als LGBTQ+.

Mooie verhalen

Alle daters van het derde seizoen van 'First Dates' voorstellen, zou onbegonnen werk zijn, maar een paar verhalen verdienen toch dat kleine beetje extra aandacht.

Zo is de oudste kandidaat, Julien (79), bijna blind, maar ziet hij toch nog kans op liefde. Hij heeft een date met Elisabeth (75) die in haar jonge jaren nog als vrijwilliger voor blinden en slechtzienden heeft gewerkt. Hij heeft een passie voor Hongarije, zij is half Hongaars. Zij leeft voor muziek, hij was een muzikant. Twee mensen op leeftijd, kortom, die raakpunt na raakpunt vinden.

Zangeres Laura (26) was amper zeventien toen ze voor ons land naar het Eurovisiesongfestival trok met het nummer Would You. Nu zingt en speelt ze in de poprockgroep Avalone. Ze heeft een date met Pieter (26), een half-Chileense man met een artistiek temperament én muzikaal talent. Hij drumt, speelt gitaar, piano, harmonica, altviool, trompet en schrijft ook eigen nummers. Hij zoekt een muze, 'een boselfje'.

Geert (58) is nog maar enkele maanden weduwnaar. Hij was dertig jaar getrouwd met Tine, de liefde van zijn leven. In augustus, tijdens een reis in Portugal, kreeg Tine een zware beroerte. Na een lijdensweg van maanden overleed ze en bleef Geert alleen achter met hun vier kinderen. Die willen nu dat hun vader zich openstelt voor nieuw geluk. Dochter Rune (21) komt zelfs met haar papa mee, voor een double date, om hem te steunen bij de nieuwe stap.

Lisa Marie (24) is een vlotte en sociale maatschappelijk begeleidster die valt op jongens met een tintje. Ze herkent haar date Aaron (24) meteen van TikTok. Hij is immers influencer en heeft 144.000 volgers. Aaron post vooral humoristische video’s, maar ook sportieve filmpjes. Dat valt in de smaak bij Lisa Marie, die zelf een lachebek is en een passie heeft voor dans.

Jeroen (43) is leerkracht woord en toneel. Antonio (44) start een opleiding tot leraar lager onderwijs. Beide mannen hebben een verhaal. Jeroen als bewust alleenstaande vader van een tienerdochter die hij adopteerde - als eerste homoseksuele, alleenstaande man in België. Antonio had op zijn beurt een moeilijke coming-out bij zijn ouders.

Yérine (20) en Cathérine (19) zijn sociale en geëngageerde studentes. Yérine geeft leiding in de Chiro, Catherine in de Scouts. Ze zijn beiden ook animator bij Kazou. Ze identificeren als biseksueel, maar hebben nog nooit een relatie gehad. Ze daten ook niet, want datingapps voelen als vleeskeuring. First dates zien ze als een kans, een ervaring en een mogelijkheid.

Waarom een 'First Dates Teens'?

Kunnen zijn wie je bent, is als tiener niet altijd gemakkelijk en al helemaal niet als het op de zoektocht naar de liefde aankomt. Maar toch is het juist daar belangrijk als je wil dat je nieuwe relatie kans heeft op slagen. In totaal schreven 1.300 zestien- tot achtienjarigen zich in voor dit eerste seizoen van 'First Dates Teens'. Ze doen dat niet zozeer omdat ze hopen zo de ware liefde te vinden, maar eerder omwille van de date-ervaring zelf. Reallife daten blijkt voor jongeren immers niet gemakkelijk in een steeds digitaler wordende tijden (iets waar Covid zeker niet bij geholpen heeft). Sommigen hebben nog nooit gedatet in een echt restaurant en willen graag de 'beroemde bediening' ontmoeten. Anderen willen hun grenzen verleggen of geven eerlijk toe dat ze 'altijd op de foute vallen' en hopen dat 'First Dates Teens' erin zal slagen om hen 'goed te matchen met een juist type'.

Van de inschrijvers identificeert ongeveer 60% als vrouw, 40 % als man en net geen 1% als X. 80% vindt zichzelf hetero, 20% identificeert als LGBTQ+. Een percentage dat duidelijk hoger ligt dan bij de 'First Dates' voor volwassenen. De teens hebben, ondanks hun jonge leeftijd, duidelijke standpunten en willen ergens voor staan. Voor de één is dat gelijke rechten voor LGBTQ+, voor de ander het bestrijden van racisme, het zoeken naar aanvaarding in de maatschappij, familiale waarden of body positivity.

'First Dates' is vanaf 23 november elke dinsdag om 21.40 uur te zien op Eén. 'First Dates Teens' is vanaf 20 december te zien op antenne en op VRT NU.