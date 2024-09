Filmrevelatie 'Skunk' en veel anders in oktober op Streamz

In oktober komt de speurtocht naar FBoys en Nice Guys ten einde in 'FBoys Island'. De drie single vrouwen zullen een finale keuze maken in de hoop de ware liefde te vinden.

Voor wie dat nog niet spannend genoeg vindt, is er ook het zesde en laatste seizoen van 'Mocro Maffia' over de meedogenloze Nederlandse onderwereld. En ook in Amerika gaan de maffioze praktijken verder in het tweede seizoen van 'Tulsa King'. Verder komt het academiejaar weer goed op gang met het reeds aangekondigde derde seizoen van '2DEZIT'. Maar blijf zeker Streamz in de gaten houden, want we kondigen nog meer titels aan voor oktober. We geven je alvast een sneak peek van enkele series en films uit ons aanbod.

'Skunk'

Vanaf 3 oktober op Streamz

De verwaarloosde tiener Liam groeit op in een gezin waar drugs en geweld de hoofdrol spelen. Zijn destructieve thuis wordt al snel ingeruild voor een jeugdinstelling die haar eigen regels en misbruiken heeft. Ook al vindt hij troost bij zijn begeleiders, het verleden blijft hem achtervolgen…

‘Skunk’ is de vierde film van ‘Ex-Drummer’-regisseur Koen Mortier en is een verfilming van het gelijknamige boek van Geert Taghon. Taghon inspireerde het boek op zijn jarenlange ervaring in de forensische jeugdpsychiatrie en probeerde met het boek begrip op te brengen voor de begeleiders enerzijds en kinderen die opgroeiden in zware omstandigheden anderzijds. De hoofdrol is voor Thibaud Dooms ('Zeevonk'), die geselecteerd werd als European Shooting Star op de Berlinale. De cast wordt verder aangevuld door Dirk Roofthooft ('WIL'), Boris Van Severen ('Een Goed Jaar'), Natali Broods ('Assisen'), Colin Van Eeckhout en Sarah Vandeursen ('De Ideale Wereld').

'Frasier' Sz 2

Vanaf 3 oktober op Streamz

In het nieuwe seizoen gaat Frasier verder in zijn nieuwe levensfase. Na zijn terugkeer naar Boston staat hij opnieuw voor enkele uitdagingen. Hij knoopt nieuwe relaties aan en hoopt zijn oude dromen waar te maken. Zo keert hij terug naar zijn roots bij radio KACL. In dit seizoen keren ook originele gaststerren terug zoals Dan Butler als Rob "Bulldog" Briscoe, Edward Hibbert als Gil Chesterton en Harriet Sansom Harris als Bebe Glazer.

'The Last Front'

Vanaf 10 oktober op Streamz

'The Last Front' neemt ons mee naar de zomer van 1914, waar de Eerste Wereldoorlog een Belgisch dorpje op zijn kop zet. Boer Leonard Lambert leidt een groep dorpsgenoten tijdens een adembenemende vlucht naar veiligheid, waarbij ze op de hielen worden gezeten door de meedogenloze Duitse luitenant Laurentz. In dit meeslepende kat-en-muisspel vervagen de grenzen tussen held en schurk, terwijl de menselijke veerkracht op een treffende wijze naar voren komt.

De Gentse regisseur Julien Hayet-Kerknawi bracht een internationale sterrencast samen in zijn debuutfilm, met onder andere Iain Glen ('Game of Thrones'), Koen De Bouw ('Nowhere'), Sasha Luss ('Anna'), David Calder ('The Lady in the Van') en Joe Anderson ('The Grey').

'Yellowjackets' Sz 1-2

Vanaf 17 oktober op Streamz

Misty, Natalie, Taissa en Shauna zijn vier van de (on)gelukkige leden van een meisjesjeugdvoetbalteam dat een vliegtuigcrash heeft overleefd. In 1996 verongelukten ze en moesten ze zien te overleven in de wildernis in Canada. Wat daar gebeurde totdat ze werden gered, weten alleen zij. Vijfentwintig jaar later heeft iedereen haar eigen leven opgebouwd en niemand wil praten over wat er destijds is gebeurd. Er zijn echter geheimen die niet voor altijd kunnen worden bewaard. Terwijl sommigen vastbesloten zijn om openstaande rekeningen te vereffenen, zullen anderen er alles aan doen om wat er werkelijk op die plaats is gebeurd achter slot en grendel te houden.

De cast van de serie bestaat uit een indrukwekkende mix van jong talent en ervaren acteurs. Enkele hoofdrolspelers zijn: Melanie Lynskey ('The Last of Us') als de volwassen Shauna, Juliette Lewis ('I Know This Much is True') als volwassen Natalie, Christina Ricci ('Wednesday') als Misty en Tawny Cypress ('Billions') als Taissa. Hun jongere versies worden gespeeld door Sophie Nélisse ('The Book Thief'), Sophie Thatcher ('The Book of Boba Fett'), Sammi Hanratty ('Atlas') en Jasmin Savoy Brown ('Scream VI').

'The Equalizer' Sz 5

Vanaf 23 oktober op Streamz

'The Equalizer' volgt Robyn McCall, gespeeld door Queen Latifah. Ze is een voormalige CIA-agente die mensen in nood helpt terwijl ze als alleenstaande moeder leeft. In het vijfde seizoen krijgen we een diepere blik op McCall's verelden en de balans tussen haar geheime operaties en haar gezinsleven. Verwacht je aan nieuwe missies, tegenstanders en de terugkeer van geliefde personages.

De cast bevat Tory Kittles ('True Detective') als Detective Marcus Dante, Adam Goldberg ('Fargo') als Harry Keshegian, Liza Lapira ('Nancy Drew') als Melody "Mel" Bayani, en Laya DeLeon Hayes ('The Thundermans') als Delilah. Bekende gastacteurs zijn onder andere Donal Logue als Colton Fisk en Ilfenesh Hadera als Michelle Chambers.

'The Last Exorcism'

Vanaf 24 oktober op Streamz

Dominee en exorcist Cotton Marcus (Patrick Fabian) heeft al ontelbare keren de duivel uit mensen gedreven. Maar de dag dat hij op de boerderij van de familie Sweetzer arriveert, wordt een dag die hij nooit meer zal vergeten. Marcus denkt dat hij voor een eenvoudige duiveluitdrijving komt, maar dat verandert als hij kennis maakt met Nell (Ashley Bell), het meisje om wie het blijkt te gaan. De dominee heeft een documentaire ploeg uitgenodigd om filmopnames te maken van zijn laatste duiveluitdrijving. Hij komt echter al snel tot het besluit dat niets hem had kunnen voorbereiden op het echte kwaad. En er is geen weg meer terug…

Laat Halloween maar komen met deze horrorfilm in documentairestijl van regisseur Daniel Stamm ('Them', '13 Sins').

'Quitter La Nuit'

Vanaf 3 oktober op Streamz Premium+

Op een nacht belt een vrouw in gevaar de politie. Anna werkt op de noodcentrale en neemt de oproep aan. Dankzij Anna’s hulp kan de man, Dary, gearresteerd worden en wordt Aly in veiligheid gebracht. De volgende dag probeert Aly onverstoord verder te gaan met haar leven, waardoor ze minimaliseert wat ze meegemaakt heeft. Ondertussen kunnen zowel Anna als Dary het voorval niet loslaten. Hij probeert vrede te nemen met zichzelf door de feiten te verdraaien terwijl Anna net besluit om Dary op te zoeken.

‘Quitter la nuit’ is het langspeelfilmdebuut van de Belgische regisseur Delphine Girard en is een verwerking van haar succesvolle kortfilm ‘Une soeur’. De film met Veerle Baetens ('Dealer') in de hoofdrol ging in première op het filmfestival van Venetië, waar ze de Publieksprijs won in de nevencompetitie Giornate degli Autori.

'Fast X'

Vanaf 10 oktober op Streamz Premium+

Dom Toretto (Vin Diesel) en zijn familie zijn tijdens hun vele gewaagde missies altijd slimmer, moediger en sneller dan al hun vijanden. In FastX gaan ze de confrontatie aan met de dodelijkste tegenstander die hun pad ooit heeft gekruist: een levensgevaarlijke vijand die opduikt uit de schaduwen van het verleden, gemotiveerd door wraakgevoelens en vastbesloten om Doms familie kapot te maken en alles en iedereen die hij liefheeft voor altijd te vernietigen. In 'Fast Five' uit 2011 wisten Dom en zijn team de corrupte Braziliaanse drugsbaron Hernan Reyes en zijn imperium uit te schakelen op een brug in Rio de Janeiro. Ze wisten toen niet dat Reyes’ zoon Dante (Jason Momoa) daarvan getuige was en de afgelopen twaalf jaar een plan heeft uitgedacht om Dom de ultieme prijs te laten betalen. Dante zal ervoor zorgen dat Doms familie over de hele wereld verspreid raakt, van Los Angeles tot de catacomben van Rome, van Brazilië tot Londen en van Portugal tot Antarctica. Nieuwe bondgenootschappen worden gesmeed en oude vijanden maken opnieuw hun opwachting. Maar alles verandert wanneer Dom ontdekt dat zijn achtjarige zoon (Leo Abelo Perry) het uiteindelijke doel is van Dante's wraak.

De cast wordt verder aangevuld met onder andere Jason Statham ('The Meg'), Tyrese Gybson ('Morbius'), John Cena ('Peacemaker'), Jordana Brewster ('Hooking Up'), Natha('Captain Marvel'), Helen Mirren ('Barbie') en Charlize Theron ('Bombshell').

Met 'Fast X' begint het laatste hoofdstuk van één van de populairste en meest legendarische filmfranchises ter wereld. Het is de tiende film in de onverwoestbare 'Fast & Furious'-reeks die in 2026, wanneer 'Fast X' deel 2 naar verluidt zou uitkomen, zijn vijfentwintigste verjaardag mag vieren.

'Book Club: The Next Chapter'

Vanaf 10 oktober op Streamz Premium+

Nadat hun boekenclub op zijn kop is gezet door 'Fifty Shades of Grey', gaan de vier vriendinnen Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) en Carol (Mary Steenburgen) op reis naar Italië. Vivian is ten huwelijk gevraagd door haar oude vlam Arthur en dat willen de boekenwurmen royaal vieren. Wanneer de boel ontspoort en er geheimen worden onthuld, verandert hun ontspannen vakantie in een uniek avontuur door het hele land.

'Renfield'

Vanaf 17 oktober op Streamz Premium+

In dit moderne griezelverhaal over Dracula’s trouwe dienaar speelt Nicholas Hoult ('The Menu') de hoofdrol van Renfield, het gekwelde hulpje van de meest narcistische baas uit de geschiedenis, Dracula die gespeeld wordt door Oscar®-winnaar Nicolas Cage ('The Unbearable Weight of Massive Talent'). Renfield wordt gedwongen om zijn meester van slachtoffers te voorzien en alles te doen wat van hem gevraagd wordt, hoe vernederend dat ook is. Maar na eeuwenlange dienstbaarheid wil Renfield weleens zien wat het leven buiten de schaduw van de Heer van het Duister te bieden heeft. Alleen weet hij niet zo goed hoe hij uit die ongezonde relatie moet komen.

'Renfield' wordt geregisseerd door Chris McKay ('The Tomorrow War') naar een scenario van Ryan Ridley ('Ghosted', 'Rick & Morty') en is gebaseerd op een origineel idee van Robert Kirkman, de maker van 'The Walking Dead' en 'Invincible'. In de film spelen ook Awkwafina ('Shang-Chi and the Legend of Ten Rings'), Ben Schwartz ('Sonic') en Adrian Martinez ('The Secret Life of Walter Mitty').

'Devotion'

Vanaf 24 oktober op Streamz Premium+

1950, Koreaanse Oorlog. Twee jonge mannen, Tom Hudner (Glen Powell) en Jesse Brown (Jonathan Majors), worden geselecteerd voor een prestigieuze eenheid van de marine. Tom is marineofficier, Jesse een getalenteerde piloot die als eerste Afro-Amerikaan voor de Amerikaanse marine vliegt. Tijdens de zware militaire opleiding groeit er een hechte vriendschap tussen de twee die op de proef wordt gesteld wanneer één van hen op vijandelijk gebied wordt neergeschoten.

'Devotion' is gebaseerd op het gelijknamige boek van Adam Makos en wordt geregisseerd door J.D. Dillard met in de hoofdrollen onder andere Glen Powell ('Anyone But You', 'Top Gun: Maverick'), Jonathan Majors ('Da 5 Bloods', 'White Boy Rick') en Joe Jonas.

'IF'

Vanaf 31 oktober op Streamz Premium+x

'IF' (Imaginary Friends) is een film van schrijver en regisseur John Krasinski ('The Office') over een meisje dat erachter komt dat ze iedereens denkbeeldige vriendjes kan zien. Wat zal ze met deze superkracht doen? Het wordt een magisch avontuur waarin ze probeert om de vergeten IF’s weer samen te brengen met hun kinderen.

In 'IF' zijn Ryan Reynolds ('Deadpool'), John Krasinski, Cailey Fleming ('The Walking Dead') en Fiona Shaw ('Killing Eve') te zien. Daarnaast spreken onder andere Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag'), Louis Gossett Jr. ('The Color Purple') en Steve Carell ('Minions') de stemmen in van de prachtige en unieke wezens die de rijke fantasie van kinderen weerspiegelen.