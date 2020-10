'Filip van België. De lange weg naar de troon'. Aflevering 3: van klungelprins tot Mathilde, Delphine Boël én Elisabeth

'Filip van BelgiŽ. De lange weg naar de troon'. Aflevering 3: van klungelprins tot Mathilde, Delphine BoŽl ťn Elisabeth

Op 15 april van dit jaar werd koning Filip 60. Vandaag zit hij iets meer dan zeven jaar op de troon. Naar aanleiding daarvan brengt Canvas een vierdelige biografische documentaire over het leven van de zevende koning der Belgen. Maandag volgt aflevering 3!

'Filip van België. De lange weg naar de troon' zoomt in op de belangrijkste momenten uit het leven van Filip aan de hand van archiefbeelden en interviews met gezaghebbende journalisten, politici en mensen uit de entourage van de koning. Een aantal ex-medewerkers van Filip of van het Paleis spreekt daarbij voor het eerst voor de camera.



In de derde aflevering gaat het onder meer over de opvolging van Koning Boudewijn na diens onverwachte overlijden, over de buitenlandse handelsmissies van de prins, zijn moeilijke relatie met de pers, zijn karikaturale reputatie in de publieke opinie, over zijn buitenechtelijke halfzuster Delphine Boël en zijn huwelijk met Mathilde.



Niet Filip maar Albert

Na de dood van Boudewijn is er korte tijd twijfel over wie hem moet opvolgen. Wilfried Martens is er samen met nogal wat journalisten en politici van overtuigd dat het Filip wordt. Het Paleis communiceert als vanouds niet, maar volgens ex-medewerkers was het al snel duidelijk dat Albert koning wou worden. Filip wordt nog even naar de wachtkamer van de troon verwezen.



Klungelprins

Filip volgt zijn vader op als ere-ambassadeur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse handel. Hij leidt handelsmissies met politici en vooraanstaande zakenmensen. De een al succesvoller dan de andere. Hij leeft in een strak keurslijf en leunt hard op zijn entourage.



Filip wantrouwt de pers. Wanneer hij camera’s of journalisten ziet, verstijft hij en raakt hij amper uit zijn woorden. De angst om een verkeerde pas te zetten, werkt verlammend. Het imago van de houterige klungelprins is geboren. En dat imago wordt versterkt door de populaire eindejaarsconférences van Geert Hoste waar Filip vaak een hoofdpersonage is. In Vlaanderen wordt Filip een typetje en hij kan nauwelijks nog iets goed doen. Meer dan ooit leeft hij onder een vergrootglas zonder dat hij zich kan verdedigen. Het koningshuis reageert niet. Never explain, never complain is het devies.



'Als je de man zag en hij gedroeg zich onbeholpen dan dacht je: ‘wat een wereldvreemd creatuur is dat eigenlijk. Dat in tegenstelling tot zijn vader, de goedlachse, volkse koning.', aldus Carl Devos.



Delphine

Wanneer de dan 18-jarige journalist Mario Danneels een biografie schrijft over Paola onthult hij het bestaan van Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van Albert met zijn maîtresse Sybille de Selys de Longchamps. Het nieuws slaat in als een bom. Voor Filip is het vooral een pijnlijke herinnering aan zijn moeilijke jeugdjaren die hij vaak bij nanny’s en vrienden van de familie doorbracht terwijl zijn ouders een ander leven leidden, ver weg van Laken of Belvedère.



Mathilde

Filip is 39 wanneer hij Mathilde aan de verzamelde pers voorstelt. De eeuwige vrijgezel is van straat. Mathilde is meteen populair. En dat straalt af op Filip. Het koppel krijgt hoofdzakelijk goede pers, maar de klungeljaren zijn nog niet helemaal voorbij.



Filip gaat een aantal keer zijn boekje te buiten wanneer hij zich strijdbaar toont. Zo laat hij in interview met Story-journalist Louis Van Raak optekenen dat het toenmalige Vlaams Blok met hem te maken krijgt als ze aan België willen morrelen. Zo makkelijk zal dat niet gaan, want ‘ik ben een taaie’, zo sluit hij het interview ietwat dreigend af. In de Wetstraat en onder journalisten bestaat grote twijfel over Filip als volgende koning.



Daarop lanceert Filip een charmeoffensief door Pascale Mertens van het VRT-actuamagazine 'Koppen' exclusief toestemming te geven om hem en zijn gezin een jaar lang te volgen. Het publiek maakt kennis met de sociale bewogenheid van de kroonprins en ziet hoe hij samen met Mathilde een liefdevol nest heeft gebouwd voor zijn kinderen. Het contrast met zijn weinig vrolijke kindertijd kan niet groter zijn.



Rond 2010 heeft koning Albert een stevig medisch dossier. Hij ondergaat een hartoperatie, krijgt een kunstheup, geneest van huidkanker en de lijdt aan de oogziekte cataract. Filip daarentegen loopt marathons en oogt op zijn 50ste kerngezond. Hij lijkt klaar voor het koningschap.



Met getuigenissen van onder meer de journalisten Jan Van den Berghe, Mario Danneels, Christian Laporte en Yves Desmet, Marc Van Craen (voormalig woordvoerder Koning Boudewijn, Carl Devos (politicoloog), Willy Claes (Minister van Staat), Pierre Chevalier (ex-staatssecretaris voor Buitenlandse Handel), Geert Hoste (cabaretier) en Wim Dehandschutter (journalist).

