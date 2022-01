Februari is Big Cat maand op National Geographic

Deze februari staat NatGeo Wild in het teken van grote katachtigen. De maand is gewijd aan de felste katachtigen, wezens met een magnifieke kracht, wreedheid en schoonheid die met uitsterven worden bedreigd.

Met visueel indrukwekkende en krachtige verhalen van over de hele wereld, van leeuwen, tijgers, cheeta's en luipaarden tot de meest onbekende en vergeten, zoals de serval, de Afrikaanse wilde kat of de caracal.

We nemen kijkers mee op een visuele reis naar het leven en de leefomgeving van deze majestueuze dieren. We willen mensen inspireren om de wereld en het leven van de grote katachtigen te ontdekken. Big Cat Maand 2022 heeft speciale aandacht voor de films gemaakt door de Jouberts, die een fantastische reputatie hebben voor hun Wildlife cinematografisch werk.

De 2022 editie van Big Cat Maand bevat een première en zes vernieuwde films van Dereck en Beverly Joubert, wereldwijd bekende natuurbeschermers en filmmakers die zich al meer dan 30 jaar inzetten om wilde dieren en hun leefgebieden te helpen redden. In 2009 richtten de Jouberts samen met National Geographic het Big Cats Initiative op met als doel de achteruitgang van deze dieren in het wild een halt toe te roepen.

De première van 'The Way of the Cheetah' - dat zich afspeelt in Kenia en vertelt hoe Immani haar 4 welpen beschermt tegen andere mannelijke cheetah's en andere roofdieren - is de nieuwe documentaire van de Jouberts. Big Cat Maand bevat daarnaast ook andere titels bevatten van de Jouberts zoals 'Relentless Enemies', 'Eternal Enemies: Lions and Hyenas', 'Ultimate Enemies', 'Eye of the Leopard', 'Big Cat Odyssey' en 'Living with Big Cats'. Andere premières zoals 'Russia's Wild Tiger', 'Thailand's Wild Cats', 'Shadow Cats', 'Malika the Lion King' en 'War of the Lions' zijn in februari ook te zien tijdens Big Cat Maand.

Op zaterdag en zondag vanaf 18.00 uur.