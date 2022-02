'FC United City Pirates': wie denkt aan mij?

In volle coronacrisis wordt beslist om het jeugd- en amateurvoetbal stil te leggen. Een enorme klap voor coach Yves en zijn spelers. Allemaal krijgen ze het mentaal erg zwaar.

Yves getuigt openlijk over de donkere gedachten in zijn hoofd en zijn zoektocht naar hulp. Die hulp is er niet alleen om de coronacrisis door te komen, maar ook om zijn eigen traject als sociaal werker in vraag te stellen. Doet hij niet te veel?

'FC United City Pirates', maandag 28 februari om 21.20 uur op Canvas.