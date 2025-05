Fatma Taspinar in 'Gloria Mundi' op roadtrip door Turkije

VRT-journalist Fatma Taspinar neemt Gloria Monserez mee op roadtrip door Turkije, geboorteland van haar ouders. Ze bezoeken Fatma's favoriete tante, zweten samen in een historische hamam en mediteren met de muezzin in de moskee.

Tussendoor leert Gloria afpingelen in een Turkse shop. Fatma’s moeder toont de begraafplaats van de familie in een Oost-Turks bergdorp. Onderweg praat Fatma over geloof en de worsteling met haar afkomst.

Fatma Taspinar (42) is geboren en getogen in Lier, als jongste van zes kinderen. Haar ouders migreerden naar België vanuit een bergdorp in Noordoostelijk Turkije. Fatma bracht haar zomervakanties vaak door in Bursa.

'Gloria Mundi', maandag 19 mei om 20.40 uur op VRT 1.