Familie zet vaart achter kasteelverbouwing in nieuw seizoen 'Château Planckaert'

Foto: Eén - © VRT 2023

Vanaf zondag 12 maart is het weer wegdromen met de gezelligste familie van het land in het nieuwe seizoen van 'Château Planckaert' op Eén. De familie heeft met de glamping een hectische zomer achter de rug in Frankrijk. De familie beseft dat de werkzaamheden aan het kasteel nu prioritair zijn.