'Familie': week 9 (2020) - PREVIEW

Maandag 24 februari 2020 - aflevering 6559

Vanessa wordt in het woonzorgcentrum als een heldin ontvangen. Tony kan zijn jaloezie maar moeilijk verbergen. Brigitte stelt zich kandidaat voor een belangrijke functie bij Fashion. Cédric wil in de Jan & Alleman met het hele team een quizavond organiseren. Jonas heeft de perfecte presentatrice in gedachten. Véronique spreekt duidelijke taal tegen Mathias.

Dinsdag 25 februari 2020 - aflevering 6560

Guido is niet opgezet met de plannen van Stefanie. Zij vindt dat hij overdrijft. Hanne moet op de quiz in de Jan & Alleman de strijd aangaan met de mannen. Op Fashion moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Lars zit in een tweestrijd. Benny heeft een cadeautje gekocht om Vanessa te bedanken voor haar heldendaad.

Woensdag 26 februari 2020 - aflevering 6561

Mieke schakelt de hulp in van Peter om de situatie op Fashion mee te coördineren. Hij ziet er het nut niet van in. Guido deelt zijn bezorgdheden met Jonas. Alfons is ongerust en wil Eulalie opzoeken. Benny maakt zich zorgen. Peter probeert Iris te bewijzen dat hij niet saai is.

Donderdag 27 februari 2020 - aflevering 6562

Mieke is enthousiast over de ambitieuze plannen van Véronique. Lars moet ondertussen een moeilijke knoop doorhakken. Peter vindt het niet kunnen dat Cédric geld uitgeeft zonder het eerst met hem te overleggen. Alfons bezoekt Eulalie in het ziekenhuis en is openhartig.

Vrijdag 28 februari 2020 - aflevering 6563

Stefanie vindt dat Guido zich vreemd gedraagt na de quiz in de Jan & Alleman. Ze gaat op zoek naar een verklaring en spreekt Jonas erover aan. Véronique heeft een moeilijke boodschap voor Hanne en Rudi. Robyn voelt zich thuis buitengesloten en vindt troost bij Jenny. Cédric heeft een idee voor de brouwerij. Jonas krijgt geld van Amélie.

