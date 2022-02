'Familie': week 7 (2022) - PREVIEW

Tony belt Hanne op en Zjef zit in slechte papieren. Véronique wil opnieuw met Cédric naar Italië, Hanne maakt Tony iets duidelijk. Peter is niet in zijn gewone doen, Raven stelt Hanne teleur. Hij vertelt haar de waarheid over leon. Anna en Albert horen over de moeilijkheden met Francesa en Mathias wil het goede resultaat van CoBrew vieren. Mieke is nerveus voor de verrassing voor Niko. Véronique wil Lars tot rede brengen. Benny en Emiel hebben een mysterieus plan.

Maandag 14 februari 2022 - aflevering 6949

Tony belt Hanne op voor valentijn. Zjef probeert zijn bod ongedaan te maken. Tot overmaat van ramp blijkt hij ook nog commissie te moeten betalen. Hij neemt Kato in vertrouwen, maar durft Rudi niet te vertellen wat er is gebeurd.

Dinsdag 15 februari 2022 - aflevering 6950

Véronique geeft Cédric een trip naar Italië met hun tweetjes cadeau. Raven moet Louise teleurstellen op haar verjaardag. Ook Peter is niet in zijn gewone doen. Hanne maakt Tony duidelijk dat ze geen contact wil. Zjef vraagt Niko om financieel advies. Woensdag 16 februari 2022 - aflevering 6951

Raven vertelt Louise de waarheid over Leon. Hij gaat in de loft op zoek naar zijn sleutel. Niko geniet van zijn recente successen. Mathias wil de goede cijfers van CoBrew vieren en probeert Peter te overtuigen. Anna en Albert horen over de strubbelingen met Francesca. Donderdag 17 februari 2022 - aflevering 6952

Tony palmt Kato verder in en informeert naar Quinten. Hij sluit een ongure deal. Peter nodigt Francesca uit voor een gesprek en stelt haar een compromis voor. Mieke is zenuwachtig voor haar verrassing voor Niko. Raven besluit om samen met Louise de woning van Leon te doorzoeken. Vrijdag 18 februari 2022 - aflevering 6953

Raven en Louise krijgen onverwacht bezoek. Véronique probeert Lars tot rede te brengen. Tony voert zijn plan uit. Francesca komt Victor bezoeken, maar voelt een gebrek aan vertrouwen. Benny en Emiel bekokstoven een mysterieus plan.