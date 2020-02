'Familie': week 6 (2020) - PREVIEW

Maandag 3 februari 2020 - aflevering 6544

Hanne denkt te weten wie de beertjes op de gedenksteen van Kasper zet. Amélie doet een ontdekking over Jonas en provoceert hem. Benny wil van hem weten of hij Amélie nog altijd graag ziet. Mathias zoekt Véronique en Lars op. Patrick stuurt Jenny een vreemde sms.

Dinsdag 4 februari 2020 - aflevering 6545

Jonas spreekt klare taal tegen Benny, terwijl Amélie zich komt verontschuldigen. Lenny nodigt Iris uit in zijn whiskybar. Patrick nodigt Jenny uit voor een fietstocht. Véronique gaat samen met Lars op zoek naar een naam voor de baby. Cédric krijgt de resultaten van zijn examens.

Woensdag 5 februari 2020 - aflevering 6546

Cédric wil Mathias bedanken en nodigt ook Anna en Albert uit voor een etentje. Brigitte verrast Lars. Véronique wordt ondertussen gebeld door haar gynaecoloog. Jenny en Patrick vertrekken op fietstocht. Peter wil van Iris weten wat hij fout heeft gedaan.

Donderdag 6 februari 2020 - aflevering 6547

Iris neemt een beslissing en praat met Peter. Hij lucht ondertussen zijn hart bij Mathias. Lars wil de feiten niet onder ogen zien. Niko daagt zijn zintuigen uit met allerlei geuren. Patrick verzint met Jan een nieuw actieplan om Jenny te verrassen.

Vrijdag 7 februari 2020 - aflevering 6548

Amélie daagt Jonas uit in de Jan & Alleman. Hij eist dat ze hem met rust laat, voor altijd. Niko wordt opgepept door zijn vrienden, maar hun pogingen lijken niets uit te halen. Patrick komt verrassend uit de hoek. Cédric denkt dat Peter hem niet vertrouwt en doet zijn beklag bij Iris. Anna en Albert nemen Benny in vertrouwen over Alfons.

