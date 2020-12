'Familie': week 53 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'Familie' zit in de laatste rechte lijn naar de midseizoensfinale van begin januari. En dat merken de kijkers, want de spanning wordt danig opgedreven. Is het spelletje van Tony uit? Wat gaat Amélie doen en kan Brigitte Jenny tot rede brengen? Spannend? Wacht maar, er komt nog veel meer op je af! Lees alvast de preview voor volgende week!

Maandag 28 december 2020 - aflevering 6694

Quinten zit in zak en as. Iedereen raadt hem aan om het tijd te geven. Niko zoekt een manier om zijn 'Bomma'ke' sneller bekend te maken. Hij besluit een promofilmpje te maken zoals Zjef ooit deed voor Gust. Brigitte stelt Véronique een deal voor. Benny gelooft zijn ogen niet.

Dinsdag 29 december 2020 - aflevering 6695

Benny spreekt duidelijke taal. Zjef hoopt dat Rudi's ouders niet van plan zijn om bij hen in te trekken. Het machtsspelletje tussen Véronique, Brigitte en Lars gaat verder. Bahar heeft nieuws. De opnames van Niko's promofilmpje verlopen moeizaam.

Woensdag 30 december 2020 - aflevering 6696

Jan laat zijn vijandigheid tegenover Stefanie varen. Niko's promofilmpje wordt vlot gedeeld op sociale media. Vooral Anna krijgt veel lof. Stefanie lucht haar hart bij Benny. Lars slaagt erin om twijfel te zaaien tussen Véronique en Brigitte. Cédric moedigt Guido aan om eerlijk te zijn tegen Bahar.

Donderdag 31 december 2020 - aflevering 6697

Guido besluit actie te ondernemen, maar is het wel de juiste? Mathias is er alvast niet mee gediend. Brigitte roept Lars tot de orde. Robyn pakt op haar beurt Jonas stevig aan. Amélie heeft door dat er dingen voor haar worden achtergehouden.

Vrijdag 1 januari 2021 - aflevering 6698

Iedereen is onder de indruk van het succes van Niko's promotiefilmpje. Mathias blijft zijn aanpak amateuristisch vinden. Jan schaamt zich enorm tegenover Quinten. Hij raapt zijn moed bij elkaar. Bahar maakt Guido één en ander duidelijk. Brigitte praat met Amélie.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!-