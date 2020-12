'Familie': week 52 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Tony blijft zijn spelletje verder spelen, Peter en Mathias zijn misnoegd. Jonas maakt zich zorgen om de reactie van Amélie en Lars blijft zijn moeder en Véronique tegen elkaar uitspelen. Raven ontvangt een brief en de bomma wordt mascotte voor Niko. Die wil ook een plan op poten zetten om Hanne te helpen en Rudi krijgt slecht nieuws. Tony is wanhopig, Jenny biecht iets op.

Maandag 21 december 2020 - aflevering 6689

Tony verzint een smoesje en verrast Hanne ook met een voorstel. Jenny is vastbesloten om open kaart te spelen. Benny schakelt de hulp in van Jonas. Mathias en Peter zijn misnoegd over de communicatie van Niko. Stefanie staat oog in oog met haar mysterieuze minnaar.

Dinsdag 22 december 2020 - aflevering 6690

Tony probeert Hanne te helpen om van haar angst af te geraken. Mieke verdiept zich in de zaak. Jonas maakt zich zorgen over de reactie van Amélie. Lars blijft Brigitte en Véronique tegen elkaar uitspelen. Hij doet Véronique een tegenvoorstel, terwijl Brigitte alsmaar nerveuzer wordt.

Woensdag 23 december 2020 - aflevering 6691

Inspecteur Toegaert zegt Mieke en Niko waar het op staat. Hij raadt hen aan om geen actie te ondernemen. Hanne komt in een lastige situatie te zitten. Raven heeft een brief gekregen en vraagt Lars om hulp. Niko strikt Anna als mascotte voor zijn campagne.

Donderdag 24 december 2020 - aflevering 6692

Niko wil op kerstavond de koppen bij elkaar steken en een manier zoeken om Hanne te helpen. De enige die nog altijd in het ongewisse wordt gelaten is Quinten. Mieke voelt zich genoodzaakt om Véronique te vertellen wat er aan de hand is. Rudi krijgt slecht nieuws.

Vrijdag 25 december 2020 - aflevering 6693

Tony is de wanhoop nabij en neemt een drastische beslissing. Quinten komt te weten wat er aan de hand is. Brigitte en Jenny maken ruzie. Jenny heeft Patrick ook iets op te biechten. Mieke wijst Véronique erop dat haar wrevel met Brigitte voor vertraging en ergernis zorgt op de werkvloer.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

