'Familie': week 5 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Tony maakt indruk op Tony en Louise wil het bijleggen met Cédric. Jelle houdt zich stoer en Emiel is boos op Patrick. Francesca is bezorgd om Victor. Peter is helemaal op, Hanne krijgt een paniekaanval en Raven kan Louise niet opvrolijken. Benny is woest op Tony, Véronique wacht angstig op nieuws.

Maandag 31 januari 2022 - aflevering 6939

Kato is onder de indruk van Tony. Benny roept de hulp in van Samira om Emiel te troosten. Véronique vindt dat Lars het hoofdstuk Leon moet afsluiten. Louise wil het bijleggen met Cédric.

Dinsdag 1 februari 2022 - aflevering 6940

Jelle houdt zich stoer ten opzichte van Louise en Kato, maar heeft toch schrik. Emiel is boos op Patrick. Samira en Benny slagen er niet in om hem te troosten op hun tripje naar zee. Francesca maakt zich zorgen over Victor. Woensdag 2 februari 2022 - aflevering 6941

Victor blijft maar huilen, Peter ziet het niet meer zitten. Francesca voelt zich niet aanvaard door Marie-Rose en doet haar beklag bij Jan. Hanne krijgt een paniekaanval wanneer Tony haar tegenhoudt in de lift. Donderdag 3 februari 2022 - aflevering 6942

Peter heeft opnieuw niet geslapen en is doodop. De situatie escaleert. Patrick voelt zich schuldig omdat Emiel triest is. Tony verschijnt plots met zijn fiets in het atelier. Raven kan Louise niet opvrolijken en probeert Cédric te overtuigen van een staakt-het-vuren. Vrijdag 4 februari 2022 - aflevering 6943

Benny reageert furieus en wil Tony aanpakken. Cédric legt het bij met Louise en hoort over Kato's date. Véronique wacht angstig op belangrijk nieuws, maar komt voor een andere onaangename verrassing te staan. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!