'Familie': week 49 (2021) - PREVIEW

Maandag 6 december 2021 - aflevering 6899

Lars is onbereikbaar en onvindbaar. Hij is vertrokken zonder GSM en portefeuille. Véronique is doodongerust. Mathias had een goed contact met de zaakvoerder van JVH Mode en is er zeker van dat zij de zaak zullen kunnen overnemen. Als Peter mee wil... Jelle besluit Raven nog een laatste keer te helpen.

Dinsdag 7 december 2021 - aflevering 6900

Véronique krijgt een koude douche. Ondertussen hakt Rudi na veel getwijfel toch een knoop door. Kato snapt niets van het gedrag van Cédric. Ze probeert Louise en Jelle de pieren uit de neus te halen, maar vangt bot.

Woensdag 8 december 2021 - aflevering 6901

De songtekst die Zjef heeft geschreven slaat aan bij Vanessa. Mathias kan Peter nog niet meteen overtuigen om JVH Mode over te nemen. Bij Wolff & Bos ontdekken ze ondertussen dat er nog een bieder is. Kato komt meer te weten over Cédric.

Donderdag 9 december 2021 - aflevering 6902

Marie-Rose voelt Iris' pijn en probeert te bemiddelen. Mathias en Cédric ruiken hun kans om JVH Mode binnen te halen. Mathias doet bovendien een verrassende zet. Jelle besluit Raven alcohol te geven zodat hij een move kan doen naar Louise toe. Dat plan dreigt echter helemaal mis te lopen.

Vrijdag 10 december 2021 - aflevering 6903

Niko hoort van Mathias dat de investeringen bij CoBrew worden uitgesteld. Vanessa verklapt per ongeluk aan Benny dat Mathias JVH Mode wil overnemen. Louise zoekt troost bij Marie-Rose. Véronique maakt plannen, maar de gemoederen lopen hoog op.

