'Familie': week 48 (2020) - PREVIEW

Jan wil Albert helpen en Brigitte sluit zich op in haar kantoor. Robyn neemt een moeilijke beslissing, Anna blijft koppig en Amélie wil haar job terug. Véronique en Lars zijn het oneens over Raven. Stefanie heeft stiekeme afspraakjes en Véronique vindt een luisterend oor bij Iris. Zjef is doodnerveus, Benny is bezorgd om Alfons. Een aangetekend schrijven zorgt voor discussie.

Maandag 23 november 2020 - aflevering 6669

Jan werpt zich op tot pater familias om Albert te helpen. Stefanie laat een steekje vallen bij Patrick. Zjef overweegt om open kaart te spelen tegenover Rudi. Lars probeert met Raven te praten over Kathleen. Brigitte houdt iedereen op afstand en sluit zich op in haar kantoor.

Dinsdag 24 november 2020 - aflevering 6670

Robyn neemt een moeilijke beslissing. Anna houdt voet bij stuk, ondanks pogingen van Peter en Jan om haar op andere gedachten te brengen. Véronique is niet opgezet met Ravens plannen. Amélie wil haar job in de Jan & Alleman terug.

Woensdag 25 november 2020 - aflevering 6671

Lars vindt dat Véronique hem als vader ondermijnt. Zij vindt op haar beurt dat Lars Raven niet genoeg sturing geeft. Ze praat erover met Iris. Jonas vraagt Cédric om een goed woordje voor Amélie te doen bij Mathias en Peter. Jenny bekommert zich om Brigitte.

Donderdag 26 november 2020 - aflevering 6672

Véronique twijfelt om Lars de foto's te laten zien die ze gevonden heeft. Ze zoekt opnieuw raad bij Iris. Stefanie heeft stiekeme afspraakjes en wordt bijna betrapt door Guido. Ook Zjef is doodnerveus voor een afspraak.

Vrijdag 27 november 2020 - aflevering 6673

Rudi maakt zich zorgen over de afspraak van Zjef. Véronique wil dat Lars een vader-zoonmoment inlast met Raven. Anna krijgt een belangrijk aangetekend schrijven. Het komt tot een hevige discussie met Peter. Benny maakt zich zorgen over de achteruitgang van Alfons.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

