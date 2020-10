'Familie': week 45 (2020) - PREVIEW

Quinten ziet de toekomst somber in en Zjef gaat in conflict met Tony. Robyn zoekt troost bij Benny, Brigitte en Véronique zijn het oneens. Cédric en Raven mogen elkaar niet en dat verbergen de mannen niet. Jenny en Robyn willen een geheim verborgen houden. Bahar solliciteert voor een job, Raven ziet zichzelf al achter de toog staan. Robyn wordt onder druk gezet.

Maandag 2 november 2020 - aflevering 6654

Benny en Patrick vrezen steeds meer voor Jenny. Lars spoort Raven aan om na te denken over wat hij wil studeren. Quinten ziet zijn toekomst met Gaston somber in. Zjef gaat openlijk in conflict met Tony.

Dinsdag 3 november 2020 - aflevering 6655

Mieke waarschuwt Quinten dat hij al het mogelijke moet doen om een rechtszaak te vermijden. Vanessa heeft Stefanie iets toe te vertrouwen. Robyn zoekt troost bij Benny.

Woensdag 4 november 2020 - aflevering 6656

Lars probeert Brigitte iets duidelijk te maken. Brigitte pikt het niet dat Véronique in haar afwezigheid beslissingen alleen heeft genomen. Mathias vertelt Cédric dat Raven bij Véronique en Lars woont.

Donderdag 5 november 2020 - aflevering 6657

Bij Wolff & Bos blijven Brigitte en Véronique bakkeleien over de nieuwe schoenenlijn. Cédric en Raven kunnen hun afkeer voor elkaar niet verbergen. Jenny en Robyn willen hun geheim verborgen houden voor de buitenwereld. Stefanie polst bij Patrick wat hij van de situatie denkt.

Vrijdag 6 november 2020 - aflevering 6658

Rudi doet er alles aan om de fotoshoot met Raven perfect te laten verlopen. Bahar gaat solliciteren voor een job als kinesiste. Raven denkt er ondertussen aan om haar plek in het café over te nemen. Robyn wordt onder druk gezet.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

