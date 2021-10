'Familie': week 43 (2021) - PREVIEW

Leon en Lars tasten elkaars grenzen af en Véronique heeft het moeilijk met de houding van Cédric. Louise wil op kot. Jelle doet haar een voorstel, Vanessa gaat weer werken en Mathias vraagt Cédric om hulp. Die laatste botst weer met Raven. Patrick en Jenny voelen zich onwennig. Rudi is niet opgezet met Zjef's nieuwste stunt en Peter loopt langs bij Francesca. Iris ontdekt dat er iets niet klopt. Leon wil Raven assertiviteit bijbrengen.

Maandag 25 oktober 2021 - aflevering 6869

Leon lijkt niet opgezet met het onverwachte bezoek van Lars en Raven. Leon en Lars tasten elkaars grenzen af. Véronique ontdekt dat Cédric bij Quinten en Hanne logeert. Ze heeft het moeilijk met de houding van haar zoon. Peter vindt het spijtig dat Louise op kot wil.

Dinsdag 26 oktober 2021 - aflevering 6870

Louise weegt het voorstel van Jelle af. Wanneer het idee tot bij Quinten komt, reageert die niet bijster enthousiast. Vanessa gaat opnieuw aan het werk. Mathias schakelt de hulp van Cédric in om een verrassing voor te bereiden. Het komt tot een confrontatie tussen Cédric en Raven.

Woensdag 27 oktober 2021 - aflevering 6871

Lars en Véronique kibbelen over het nieuwste incident tussen Cédric en Raven. Louise neemt een beslissing over Jelles voorstel. Iris maakt zich zorgen over haar moeder Francesca. Patrick en Jenny voelen zich onwennig in hun eigen huis.

Donderdag 28 oktober 2021 - aflevering 6872

Rudi is niet opgezet met de livestream die Zjef heeft georganiseerd. Peter verneemt de beslissing van Louise. Hij gaat ook langs bij het huis van Francesca, maar er is niemand thuis. Lars en Véronique maken zich klaar voor het bezoek van Leon. Ze krijgen er echter onverwacht bezoek bovenop.

Vrijdag 29 oktober 2021 - aflevering 6873

Peter plant een etentje met Louise. Iris belt ziekenhuizen in de buurt om te achterhalen of Francesca er is opgenomen. Ze ontdekt al snel dat er iets niet klopt. Guido wil dat Griet Mila en Milou leert kennen. Leon wil Raven wat assertiviteit bijbrengen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

