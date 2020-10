'Familie': week 42 (2020) - PREVIEW

Mathias verontschuldigt zich bij Peter en Cédric. Benny heeft het verkorven bij Vanessa en plots duikt Raven op bij Lars. Guido besluit eerlijker te zijn tegen Bahar, Anna wil dat Peter breekt met Mathias. Niko hecht zich meer en meer aan Gaston. Stefanie verzamelt moed om Jonas iets te vertellen en Quinten beleeft emotionele momenten.

Maandag 12 oktober 2020 - aflevering 6639

Rudi, Zjef en Niko houden zich bezig met de zorg voor Gaston. Niko begint zich aan hem te hechten, maar ontkent dat voor zichzelf. Mathias excuseert zich bij Cédric en Peter. Lars probeert Brigitte te overtuigen om het goed te maken met Amélie.

Dinsdag 13 oktober 2020 - aflevering 6640

Benny probeert de band met Vanessa te herstellen. Een mopje over de erfenis van Alfons schiet bij haar echter in het verkeerde keelgat. Anna oefent druk uit op Peter om met Mathias te breken. De spanning tussen Brigitte en Amélie is te snijden. Raven staat plots bij Lars voor de deur.

Woensdag 14 oktober 2020 - aflevering 6641

Lars praat met Raven. Tony belt Vanessa om af te spreken. Brigitte en Véronique richten met de hulp van Benny een kantoor in voor hen beiden. Guido probeert eerlijker met Bahar om te gaan en vertelt haar hoezeer hij zijn dochters mist. Mathias doet Cédric een verrassend voorstel en ook Benny krijgt verrassend nieuws.

Donderdag 15 oktober 2020 - aflevering 6642

Niko begrijpt niet waarom Mieke geen eigen kantoor krijgt bij Wolff & Boss. Hij vindt dat ze meer van zich moet afbijten. Zijn liefde voor Gaston laat hij ondertussen meer en meer toe. Stefanie raapt haar moed bij elkaar om Jonas iets te zeggen. Benny is zenuwachtig en voelt zich niet op zijn gemak.

Vrijdag 16 oktober 2020 - aflevering 6643

Véronique zit in zak en as. Cédric wil absoluut doorgaan met zijn plan. Bahar is bang dat ze verkeerde signalen geeft en houdt de boot af. Brigitte gaat een koffie drinken met Raven. Tussen Brigitte en Jenny lopen de gemoederen op. Iris krijgt onverwacht bezoek in de Foodbar. Quinten beleeft emotionele momenten.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

