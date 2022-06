'Familie': week 25 (2022) - FINALEWEEK!

De laatste week van dit 'Familie'-seizoen is alweer aangebroken. En voor je vrijdag kan kijken naar een spannende dubbelafleveringen staan er nog heel wat ontwikkelingen op het programma. Véronique maakt zichzelf en Lars wat wijs. Jan doet een ontdekking, Koen voert de druk op en Benny broedt op grootse plannen. Tussen Véronique en Lars komt het tot een intense confrontatie.

Maandag 20 juni 2022 - aflevering 7039

Lars gaat de confrontatie aan met Véronique. Louise begrijpt de keuze van haar tante absoluut niet. Samira hakt een moeilijke knoop door. Sterre is gestresseerd voor haar belangrijkste examen, maar krijgt hulp van Jelle.

Dinsdag 21 juni 2022 - aflevering 7040

Véronique maakt Lars en zichzelf iets wijs, maar onderneemt ook meteen actie. Quinten kan Hanne overtuigen om niet mee te gaan naar het 'congres'. Zjef vreest dat Cédric zijn job als manager wil afpakken. Hij besluit de proef op de som te nemen. Jan doet een ontdekking.

Woensdag 22 juni 2022 - aflevering 7041

Jan zit in dubio. Brahim lijkt steeds meer respect voor Benny te kunnen opbrengen. Véronique is razend wanneer ze ontdekt dat Cédric in de Foodbar werkt. Ondertussen voert Koen de druk op: hij wil dat ze voor hem kiest.

Donderdag 23 juni 2022 - aflevering 7042

Mieke worstelt met veel vraagtekens. Lars is op zoek naar info, maar krijgt die niet van Véronique. Hij besluit Mieke uit te vragen. Kato vindt dat Jelle voor Sterre moet gaan. Hij durft haar echter niet mee uit te vragen. Hanne wil een welkomstfeestje organiseren voor Quinten.

Vrijdag 24 juni 2022 - aflevering 7043

Sam verrast Niko met een onverwacht probleem dat alleen hij kan oplossen. Hanne kijkt uit naar de komst van Quinten. Tussen Véronique en Lars komt het tot een intense confrontatie. Benny broedt op grootse plannen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

