'Familie': week 23 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Guido heeft een plan en Mathias stelt Véronique voor een ultimatum. Niko gaat weer trainen. Samira en Benny zijn bezorgd om Brahim. Sterre veegt Kato de mantel uit. Jelle wil alles uitpraten. Véronique slaapt slecht en kan het er niet met Lars over hebben. Guido hakt een knoop door, Samira mijdt Benny en zijn verjaardag verloopt in mineur, Cédric schept op over zijn jobaanbieding, Rudi zaait twijfel. Guido krijgt een vreemd bericht.

Maandag 6 juni 2022 - aflevering 7029

Niko vindt dat Guido moet vluchten. Guido heeft echter een ander plan. Mathias stelt Véronique voor een ultimatum. Samira en Benny maken zich grote zorgen om Brahim. Niko en Sam hervatten hun trainingen.

Dinsdag 7 juni 2022 - aflevering 7030

Kato heeft het rooster niet gevolgd en krijgt een uitbrander van Sterre. Jelle wil alles met haar uitpraten. Vanessa is zenuwachtig om een nieuw bezoek aan Victor te vragen, maar Mathias is er gerust in. Benny excuseert zich bij Samira. Woensdag 8 juni 2022 - aflevering 7031

Mieke heeft goed nieuws voor Guido. Jelle wil tijdelijk bij Hanne en Quinten intrekken. Véronique slaapt slecht, maar kan Lars niet vertellen waarom. Koen komt met een voorstel. Samira houdt Benny op afstand. Donderdag 9 juni 2022 - aflevering 7032

Koen zaait twijfel bij Véronique. Zij probeert ondertussen zo normaal mogelijk te doen tegenover Lars, maar het valt haar zwaar. Sam verwijt Niko dat hij haar in de steek laat. Guido beseft dat hij nog maar weinig opties heeft en hakt een knoop door. Vrijdag 10 juni 2022 - aflevering 7033

Benny kwetst zowel zichzelf als Samira met zijn besluit. Hij viert zijn verjaardag in mineur. Mieke verwijt Sam dat ze Niko laat vallen. Cédric pocht over zijn nieuwe jobaanbieding, maar Rudi zaait twijfel. Guido krijgt een vreemd bericht.