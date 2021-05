'Familie': week 22 (2021) - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 31 mei 2021 - aflevering 6804

Peter vraagt Iris om uitstel, maar zij lijkt vastberaden. Marie-Rose stuurt Lars een bericht om aan te dringen op een gesprek met Véronique. Lars en Raven ondernemen een nieuwe poging om meer nieuws in te winnen. Anna is over haar toeren.

Dinsdag 1 juni 2021 - aflevering 6805

Quinten forceert zich tijdens het trainen. Véronique wil een offensief tegen CoBrew opzetten op sociale media. Alfons heeft door dat Vanessa met Mathias in haar hoofd zit, maar zij ontkent. Brigitte ontdekt dat Raven en Lars nog steeds in haar verleden aan het graven zijn.

Woensdag 2 juni 2021 - aflevering 6806

Peter wil een rustig gesprek met Iris aangaan. Mathias heeft in de pers enkele steken uitgedeeld aan Véronique en Wolff & Bos. Zij wil reageren, maar wordt tegengehouden door Lars. Brigitte vindt dat Raven en Lars geen rekening houden met haar gevoelens.

Donderdag 3 juni 2021 - aflevering 6807

Jan blijft in de onschuld van Simon geloven. Véronique heeft iets op te biechten. Mathias nodigt Vanessa uit op zijn jacht. Iris wordt steeds meer verscheurd door twijfels. Rudi probeert Zjef duidelijk te maken dat hij Joaquin niet kan vertrouwen. Marie-Rose krijgt een jobaanbieding en bereidt zich voor op een gesprek met Véronique.

Vrijdag 4 juni 2021 - aflevering 6808

Mathias schrikt van Véroniques uitlatingen. Cédric geniet stiekem van de strijd. Benny begint aan Simons schuld te twijfelen, Stefanie aan zijn onschuld. Ook Cédric maakt Simon duidelijk dat hij de familie verdeelt. Iris heeft Peter iets te zeggen. Raven en Lars krijgen nieuwe informatie uit onverwachte hoek.

