'Familie': week 21 (2021) - PREVIEW

Jonas dreigt door het lint te gaan als hij het nieuws over Simon hoort. Zjef verhuist, maar wil al snel weer een andere slaapplaats. Mathias vertelt Véronique dat ze Cédric manipuleert en die moet zelf een moeilijke keuze maken. Marie-Rose is zenuwachtig, Peter wil haar opvrolijken en Iris heeft het moeilijk met zichzelf. Guido is boos, Stefanie is in de war en Quinten vindt geen babysit voor Gaston. Vanessa wordt weer afgewezen door Mathias. Iris maakt Peter iets duidelijk.

Maandag 24 mei 2021 - aflevering 6799

Simon mag bij Jan blijven wonen, maar hij moet buiten zijn voor het café opent. Zjef mag dan weer intrekken bij Stefanie, Guido, Hanne en Quinten. Iris heeft opnieuw een hypo en voelt zich heel onzeker. Mathias verwijt Véronique dat ze Cédric manipuleert.

Dinsdag 25 mei 2021 - aflevering 6800

Iris is nog niet in het reine met zichzelf. Mathias nodigt Vanessa bij hem thuis uit, maar werkt haar weer buiten wanneer blijkt dat Cédric ook thuis is. Stefanie wil toch de confrontatie aangaan met Simon. Jonas ziet dat echter niet zitten. Zjef wil opnieuw van woonplaats veranderen. Woensdag 26 mei 2021 - aflevering 6801

Lars en Raven vragen zich af of Marie-Rose en Brigitte onder één hoedje spelen. Lars weigert echter Marie-Rose nog op te zoeken om meer uitleg te vragen. Jonas dreigt door het lint te gaan wanneer hij ontdekt dat Simon bij Jan woont. Zjef doet een onaangename ontdekking in de Foodbar. Donderdag 27 mei 2021 - aflevering 6802

Marie-Rose is zenuwachtig voor haar verjaardagsfeestje. Peter heeft nieuws om haar op te vrolijken. Iris meldt zich ziek op het werk. Guido is boos omdat Jan Simon in huis heeft gehaald. Cédric moet een moeilijke keuze maken. Vrijdag 28 mei 2021 - aflevering 6803

Stefanie krijgt een sms van Simon en verzwijgt dat voor Jonas. Ze praat met Hanne over haar verwarring. Quinten vindt geen babysit en neemt Gaston mee naar de dijk voor zijn intervaltraining. Marie-Rose heeft een cadeautje voor Iris. Iris zelf maakt Peter iets duidelijk.