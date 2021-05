'Familie': week 20 (2021) - PREVIEW

Raven ontloopt Lars, Joaquin ergert Mieke en Jan. Anna wil dat Jan alle contact met Simon verbreekt en Cédric is vijandig tegenover Mieke. Een dag later voelt hij zich door Mathias verraden. Stefanie reageert razend op Jonas en Iris krijgt een hypo op het werk. Marie-Rose helpt Lars bij de zoektocht naar zijn vader, Véronique pakt Mieke aan en Vanessa krijgt een bijzonder cadeau. Zjef neemt een drastisch besluit. Peter is woedend en Guido komt helpen in het atelier. Mathias komt verrassend uit de hoek.

Maandag 17 mei 2021 - aflevering 6794

Lars wil het idee van een open relatie opgeven. Raven ontloopt hem ondertussen. Joaquin gedraagt zich alsof het appartement van Jan van hem is, tot ergernis van Jan en Mieke. Gaston heeft koorts. Marie-Rose voelt dat er iets scheelt met Iris.

Dinsdag 18 mei 2021 - aflevering 6795

Jan heeft Zjef iets te vertellen. Anna eist dat Jan alle contact met Simon verbreekt. Cédric zet zijn trots op zij en vraagt zijn moeder om hulp. Tegenover Mieke gedraagt hij zich vijandig. Stefanie confronteert Jonas. Woensdag 19 mei 2021 - aflevering 6796

Jonas heeft Stefanie iets op te biechten. Zij reageert razend. Benny treft zijn auto met lekgestoken banden aan. Cédric voelt zich verraden door Mathias. Lars vertelt Raven dat Marie-Rose hem helpt met de zoektocht naar zijn vader. Donderdag 20 mei 2021 - aflevering 6797

Simon blijft bij Jan overnachten nadat er bij hem is ingebroken. Lars verrast Véronique met een weekendje weg. Véronique pakt Mieke aan over de manier waarop ze Cédric behandelt. Mathias schenkt Vanessa een bijzonder cadeau. Iris gaat een belangrijk gesprek aan met Peter. Vrijdag 21 mei 2021 - aflevering 6798

Iris krijgt een hypo op het werk, wat haar vrees alleen maar bevestigt. Zjef neemt een drastisch besluit. Patrick heeft te veel last van zijn artrose en dus komt Guido Stefanie een handje helpen in het atelier. Peter is woedend op Véronique. Mathias doet een verrassende zet.