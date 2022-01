'Familie': week 2 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Mathias maakt een afspraak met een potentiële klant uit Noorwegen, Benny gaat akkoord met een voorstel van Samira en Louise kan zich moeilijk concentreren. Rudi krijgt een creatieve boost, Hanne heeft zo haar bedenkingen. Kato wil duidelijkheid over de gevoelens van Raven. Cédric en Mathias lachen in hun vuistje. Mieke is ongerust omdat ze Niko niet kan bereiken, Kato voelt zich schuldig. Vanessa is boos op Benny. Rudi heeft spijt.

Maandag 10 januari 2022 - aflevering 6924

Benny gaat akkoord met het voorstel van Samira, maar Patrick gelooft er niets van. Mathias maakt een afspraak voor een rondleiding met Stieg Erikson, een potentile klant uit Noorwegen. Hij vraagt Cedric mee. Louise heeft moeite om zich te concentreren op haar studies.

Dinsdag 11 januari 2022 - aflevering 6925

Het werk van Rudi's studenten geeft hem een creatieve boost. Hij maakt een paar gedurfde schetsen voor de nieuwe collectie. Hanne vindt ze echter veel te gewaagd voor Wolff & Bos. Kato raadt Louise aan om een paar vakken door te schuiven naar de tweede zit. Woensdag 12 januari 2022 - aflevering 6926

Kato en Jelle spreken af om Louise samen door haar examens te loodsen. Kato wil ook duidelijkheid over de gevoelens van Raven en spreekt met hem af. Cédric en Mathias verkneukelen zich over de slechte pers die Wolff & Bos over zich heen krijgt. Benny nodigt Samira uit om naar een film te komen kijken. Donderdag 13 januari 2022 - aflevering 6927

Vanessa raadt Benny aan om eerlijk te zijn over zijn gevoelens. Niko neemt Stieg Erikson mee naar de Jan & Alleman. Wanneer Mieke hem 's avonds niet kan bereiken, wordt ze ongerust. Kato voelt zich schuldig over wat ze Louise heeft aangedaan. Vrijdag 14 januari 2022 - aflevering 6928

De collectie van Rudi stuit op protest. Hij moet vanaf nul herbeginnen en heeft spijt dat hij een exclusiviteitscontract heeft getekend. Vanessa kan niet lachen met het smoesje dat Benny aan Samira heeft verteld.