'Familie': week 2 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Mathias wordt flink aan de tand gevoeld en Mieke is jarig, maar haar gedachten zijn bij Niko. Jonas voelt dat Brigitte iets door heeft en verwittigt Amélie. Véronique en Lars denken na over hun situatie, Anna wil dat Peter de samenwerking met Mathias stopzet. Stefanie troost Guido bij het vertrek van de meisjes én ze neemt een besluit over haar toekomst. Hanne wordt opgeschrikt bij Fashion. Peter bezoekt Niko, maar wordt weggestuurd.



Maandag 6 januari 2020 - aflevering 6524

Robyn wordt opgeschrikt bij Fashion. Ze zoekt informatie bij Mieke. Voor Mathias ziet de situatie er niet goed uit. Hij wordt flink aan de tand gevoeld. Véronique doet een ontdekking en neemt Iris in vertrouwen. Mieke is jarig, maar maakt zich te veel zorgen over Niko.

Dinsdag 7 januari 2020 - aflevering 6525

Het verhaal van Mathias blijft voor onrust zorgen. Hij lijkt ondertussen alsmaar dieper in de put te zitten. Jan reageert verbolgen wanneer hij een poster van de Gust-campagne opmerkt in de Jan & Alleman. Jonas voelt de hete adem van Brigitte in zijn nek en verwittigt Amélie.

Woensdag 8 januari 2020 - aflevering 6526

Véronique en Lars besluiten om samen na te denken over hun situatie. Even later botst Véronique op Kathleen. Jenny bedankt Patrick voor zijn attentie. Hij lucht zijn hart bij haar. Anna wil dat Peter de samenwerking met Mathias stopzet. Hij zoekt ook Niko op, maar wordt weggestuurd door Mieke. Brigitte krijgt telefoon van de bank.

Donderdag 9 januari 2020 - aflevering 6527

De situatie tussen Brigitte en Jonas loopt uit de hand. Stefanie heeft een besluit genomen over het aanbod van Patrick. Mieke wil een antwoord op haar vragen over Niko en raapt haar moed bij elkaar. Véronique worstelt met twijfels, maar Lars is zeker van zijn stuk.

Vrijdag 10 januari 2020 - aflevering 6528

De familie Coppens heeft iets te vieren. Stefanie troost Guido bij het afscheid van Mila en Milou. Hanne wil Mieke verrassen voor haar verjaardag. Zij wordt echter bij Fashion opgeschrikt terwijl ze met Lars aan de lijn hangt. Anna waarschuwt Peter en ook Albert probeert op hem in te praten.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

