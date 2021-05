'Familie': week 19 (2021) - PREVIEW

Stefanie en Jonas zijn boos op elkaar. Jan breekt bij Anna een lans voor Simon en Vanessa wil geen tweede keus zijn. Mathias spelt Véronique de les, Patrick verrast Jenny en Lars gaat op bezoek bij Marie-Rose. Tussen Cédric en Jan escaleert de situatie. Peter krijgt verontrustend nieuws. Iris krijgt de resultaten van haar bloedonderzoek, Lars wordt betrapt door Raven.

Maandag 10 mei 2021 - aflevering 6789

Jonas is boos op Stefanie omdat ze heeft gelogen. Stefanie is op haar beurt boos omdat Jonas haar niet begrijpt. Mathias nodigt Vanessa uit om iets te gaan drinken. Jan spreekt met Anna over Simon, in de hoop dat ze hem nog een kans wil geven. Marie-Rose vraagt Iris om hulp in haar zoektocht naar werk.

Dinsdag 11 mei 2021 - aflevering 6790

Véronique herhaalt dat ze niet wil dat Lars contact heeft met Marie-Rose. Vanessa wil geen tweede keus zijn. Cédric controleert Jan en werkt hem daarbij danig op de zenuwen. Hanne heeft Quinten iets te vertellen.

Woensdag 12 mei 2021 - aflevering 6791

Mathias spelt Véronique de les over Cédric. Dat valt bij haar niet in goede aarde. Cédric maant Jan en Jonas aan hun problemen op te lossen. Patrick verrast Jenny voor haar verjaardag. Stefanie blokkeert helemaal wanneer er plots een klant arriveert in het atelier.

Donderdag 13 mei 2021 - aflevering 6792

Lars gaat tegen de wil van Véronique in langs bij Marie-Rose. Anna en Albert brengen een bezoek aan Véronique. Anna dringt er bij haar op aan om de strijdbijl met haar moeder te begraven. Tusssen Cédric en Jan gaat de situatie van kwaad naar erger. Peter krijgt verontrustend nieuws.

Vrijdag 14 mei 2021 - aflevering 6793

Iris krijgt de resultaten van haar bloedonderzoek. Benny en Jonas achtervolgen Jan om Simon te lokaliseren. Véronique daagt Lars uit en die laat zich verleiden, tot hij wordt betrapt door Raven. Peter moet halsoverkop een plan uitdokteren.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

