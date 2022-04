'Familie': week 16 (2022) - PREVIEW

Quinten komt tot een harde conclusie en Véronique blijft worstelen met haar gevoelens. Niko nodigt Sam uit voor een training in de brouwerij, maar dat draait anders uit dan verwacht. Lars raadt Mieke een tactiek aan. Benny begaat een pijnlijke blunder, Guido heeft ineens veel cash op zak. Louise krijgt het zwaar met de zorg voor Victor. Jelle komt opnieuw dronken thuis. Uiteindelijk ziet hij zijn probleem in. Benny blijft zich het hoofd breken over zijn vermeende aanbidster. Zjef heeft een idee. Véronique heeft met Koen afgesproken.

Maandag 18 april 2022 - aflevering 6994

Véronique blijft met haar gevoelens tegenover haar moeder worstelen. Bij Lars vindt ze niet het luisterend oor dat ze zoekt. Hij heeft het moeilijk om de zoektocht naar zijn halfbroer los te laten. Mieke zit verveeld met wat ze heeft ontdekt. Quinten komt tot een harde conclusie.

Dinsdag 19 april 2022 - aflevering 6995

Niko nodigt Sam uit om te komen trainen in de brouwerij. Het draait echter helemaal anders uit dan verwacht. Benny gaat op zoek naar zijn aanbidster. Hanne en Jan proberen Jelle te doen inzien dat zijn drankgebruik problematisch aan het worden is. Quinten krijgt het deksel op de neus. Woensdag 20 april 2022 - aflevering 6996

Mieke heeft het moeilijk om Niko te vertrouwen. Lars raadt haar een tactiek aan. Niko is op zijn beurt achterdochtig wanneer hij Guido met veel cash op zak ziet rondlopen. Zijn uitleg gelooft hij niet. Véronique laat zich overhalen voor een etentje met Koen. Benny begaat een pijnlijke blunder. Donderdag 21 april 2022 - aflevering 6997

Een etentje bij Mieke en Niko verloopt niet helemaal volgens plan. De zorg voor Victor begint zwaar te wegen op Louise. Mathias helpt waar hij kan. Wanneer ze Victor bij hem gaat oppikken dropt Mathias echter een bommetje. Jelle komt opnieuw dronken thuis en werkt dat uit op zijn vrienden. Vrijdag 22 april 2022 - aflevering 6998

Jelle ziet in dat zijn alcoholgebruik een probleem is en beseft ook de oorzaak. Lars wil tijd maken voor Véronique, maar zij heeft met Koen afgesproken. Benny blijft zijn hoofd breken over wie zijn aanbidster zou kunnen zijn. Zjef brengt hem op het idee om een camera te installeren zodat hij kan zien wie hem cadeautjes brengt.