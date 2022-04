'Familie': week 15 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Jan wil zijn verhaal doen, maar dat wil niet iedereen horen. Rudi wil dat Niko eerlijk is tegen Mieke. Quinten trekt zijn stoute schoenen aan. Véronique heeft het moeilijk en Lars probeert haar te steunen. Brahim ontdekt een interessant zoekertje. De koerierstas van Guido wordt gestolen en Jelle komt weer dronken thuis. Mieke kijkt uit naar een date met Niko, maar die heeft andere plannen. Louise besluit om de brief van Jan te lezen. Koen contacteert Véronique. Jelle breekt in de armen van Kato.

Maandag 11 april 2022 - aflevering 6989

Jan wil zijn verhaal doen, maar stoot op onbegrip van Cédric. Hij durft Louise niet onder ogen te komen. Véronique voelt zich schuldig. Lars probeert troost te bieden. Rudi dringt er bij Niko op aan om eerlijk te zijn tegen Mieke, maar hij blijft belangrijke info verzwijgen. Quinten wil opslag vragen.

Dinsdag 12 april 2022 - aflevering 6990

Véronique probeert zich sterk te houden, maar heeft het moeilijk. De radiostilte van Koen helpt niet. Lars probeert om er meer voor haar te zijn. Quinten wil niet bij Véronique aankloppen voor financiële steun, maar ziet zich genoodzaakt om dat toch te doen. Brahim ontdekt een veelbelovend zoekertje op een immowebsite. Woensdag 13 april 2022 - aflevering 6991

Jan wil Louise een brief overhandigen. Brahim vindt een knuffel voor de deur, maar heeft geen idee van wie die komt. De koeriertas van Guido wordt gestolen. Mathias wil babysitten op Victor, maar Louise ziet dat niet zitten. Lars neemt een besluit over de vraag van Quinten. Donderdag 14 april 2022 - aflevering 6992

Cédric neemt een belangrijke beslissing. Rudi doet een ontdekking en raadt Niko aan om eerlijk te zijn tegenover Mieke. Jamila heeft liefdesverdriet. Benny probeert haar te troosten. Hanne kan Quinten overtuigen om mee te gaan kijken naar een appartement. Jelle voert zijn plan uit. Vrijdag 15 april 2022 - aflevering 6993

Niko wil Mieke iets opbiechten, maar durft niet. Zij wil hem ondertussen verrassen met een bezoekje aan de boksclub. Na een gesprek met Cédric besluit Louise Jans brief toch te lezen. Lars heeft zijn twijfels over de plannen van Louise. Véronique krijgt een onverwachte mail van Koen. Jelle breekt in de armen van Kato.