'Familie': week 14 (2022) - PREVIEW

Lars en Raven doen een ontdekking en Véronique is gefrustreerd. Brahim wil zo snel mogelijk weg bij Benny. De bomma heeft een belangrijke vraag voor Véronique. Vanessa praat in op Cédric en Guido stelt zijn werk als fietskoerier in vraag. Jelle heeft een plan, Rudi doet een ontdekking en Jamila heeft liefdesverdriet. Cédric neemt een belangrijke beslissing. Kato steekt Cédric een hart onder de riem. Vanessa voelt zich ongemakkelijk bij Mathias. Benny geeft verstek op zijn verjaardagsfeestje.

Maandag 4 april 2022 - aflevering 6984

Lars en Raven ontdekken dat Leon twee schilderijen verborgen hield in een geheime schuilkelder. Véronique is gefrustreerd omdat Cédric haar nummer blokkeerde en omdat ze ook Koen niet meer kan bereiken. Samira dankt Benny voor zijn goede zorgen. Brahim wil er echter zo snel mogelijk weg.

Dinsdag 5 april 2022 - aflevering 6985

Véronique, Lars en Mathias willen samen een poging doen om Cédric op andere gedachten te brengen. Quinten onderzoekt alle mogelijkheden om de kosten lager te krijgen en meer kans te maken op een lening bij de bank. De Bomma heeft een belangrijke vraag voor Véronique. Woensdag 6 april 2022 - aflevering 6986

Raven vindt dat Louise voor zichzelf moet kiezen en geeft haar goede raad. Vanessa probeert Cédric te overtuigen om een gesprek aan te gaan met Véronique en Mathias. Guido heeft gemengde gevoelens over zijn werk als fietskoerier. Jelle broedt op een plan. Donderdag 7 april 2022 - aflevering 6987

Cédric neemt een belangrijke beslissing. Rudi doet een ontdekking en raadt Niko aan om eerlijk te zijn tegenover Mieke. Jamila heeft liefdesverdriet. Benny probeert haar te troosten. Hanne kan Quinten overtuigen om mee te gaan kijken naar een appartement. Jelle voert zijn plan uit. Vrijdag 8 april 2022 - aflevering 6988

Cédric ontdekt dat Mathias, Lars en Véronique zijn geloofwaardigheid onderuit hebben gehaald. Kato steekt hem een hart onder de riem. Vanessa voelt zich niet meer helemaal op haar gemak bij Mathias. Benny verschijnt niet op zijn eigen verjaardagsfeestje.