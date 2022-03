'Familie': week 12 (2022) - PREVIEW

Louise is over haar toeren wanneer ze Francesca op de kamer van Victor vindt. Benny's romantische avond met Samira valt in duigen en Rudi krijgt slecht nieuws. CoBrew krijgt een inspecteur over de vloer. Vanessa tempert de verwachtingen van Quinten. Zjef doet weer iets waarover Rudi niet te spreken is. Mathias is nors en onredelijk, Louise is woest op Véronique. Rudi stelt al zijn hoop op Raven. Samira heeft het moeilijk, Anna pakt Véronique stevig aan.

Maandag 21 maart 2022 - aflevering 6974

Francesca ontfermt zich, ondanks het contactverbod, opnieuw over Victor. Louise is in alle staten wanneer ze haar in Victors kamer aantreft. Benny's plan om een romantisch avondje met Samira door te brengen wordt doorkruist door Alfons. De uitgeverij vraagt een fikse schadevergoeding aan Rudi.

Dinsdag 22 maart 2022 - aflevering 6975

Francesca blijft Jan subtiel bespelen om haar kant te kiezen. Mathias en Mieke krijgen bij CoBrew inspecteur Dekezel over de vloer. Quinten praat met Vanessa over een experimentele ingreep waardoor hij misschien weer zou kunnen lopen. Ze probeert zijn verwachtingen echter te temperen. Woensdag 23 maart 2022 - aflevering 6976

Benny begaat een flater, waardoor zijn kans om punten te scoren bij Samira lijkt verkeken. Zjef probeert Lars te overtuigen dat Wolff & Bos de schadevergoeding aan de uitgeverij zou betalen. Rudi is echter niet te spreken over zijn initiatief. Quinten krijgt belangrijk nieuws. Donderdag 24 maart 2022 - aflevering 6977

Mathias gedraagt zich nors en onredelijk tegenover zijn omgeving. Véronique houdt voet bij stuk, wat Louise razend maakt. Rudi wil Zjef aan boord krijgen voor het boek en hoopt dat een foto van hem op de achterflap hem overstag zal doen gaan. Hij schakelt de hulp in van Raven. Vrijdag 25 maart 2022 - aflevering 6978

Samira worstelt met aanhoudende spanningen in haar gezin. Anna pakt Véronique stevig aan omdat ze niet van haar standpunt wil afwijken. Ze drukt haar met de neus op de feiten. Bij CoBrew voelen Mieke en Mathias de stijgende werkdruk.