'Familie': week 11 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Mathias geeft Véronique de schuld van slecht nieuws. Lars schakelt de hulp van Quinten in en Cédric laat niet in zijn kaarten kijken. De familierechter neemt een beslissing over Victor. Anna is kwaad op Jan, net op zijn verjaardag. Benny stort zijn hart over Samira uit bij Vanessa. Mathias heeft het zwaar, Zjef heeft zijn bedenkingen bij de biografie van Rudi. Quinten deelt een ultieme hoop met Hanne. En Véronique wil dat Lars Koen een kans geeft.

Maandag 14 maart 2022 - aflevering 6969

Mathias krijgt nog meer slecht nieuws en geeft Véronique de schuld. Zij beseft dat ze een zware fout heeft begaan. Lars wil ondertussen een professional inschakelen om de versleutelde USB-stick te kraken en roept de hulp in van Quinten.

Dinsdag 15 maart 2022 - aflevering 6970

Cédric laat in het midden wat hij van plan is. Mathias vreest het ergste. Véronique probeert om via Louise meer te weten te komen. De familierechter luistert naar het verhaal van Peter en Francesca en neemt een beslissing. Woensdag 16 maart 2022 - aflevering 6971

Louise probeert tevergeefs af te spreken met Cédric. Jans verjaardag vindt plaats in mineur. Anna is kwaad omdat hij getuigd heeft tegen Peter. Koen hoort Véronique uit over de USB-stick en biedt zijn diensten aan. Donderdag 17 maart 2022 - aflevering 6972

Benny verzekert Samira dat hij haar niet onder druk wil zetten. Hij stort zijn hart ook uit bij Vanessa. De situatie met Cédric weegt zwaar op Mathias. Zjef heeft zijn bedenkingen bij Rudi's biografie. De publicatie tegenhouden wordt echter niet evident. Vrijdag 18 maart 2022 - aflevering 6973

Peter geniet van een fijn familiemoment en krijgt mooie woorden te horen van Anna. Quinten vertelt Hanne over een experimentele procedure waardoor hij mogelijk weer zou kunnen lopen. Véronique probeert Lars te overtuigen om Koen een kans te geven.