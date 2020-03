'Familie': week 11 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot d ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!



Maandag 9 maart 2020 - aflevering 6569

Lars en Jonas druipen teleurgesteld af. Cédric leert op Anderlecht een rijke zakenman kennen die eventueel Gust wil afnemen. Hij en Mathias onderhandelen de deal in een stijlvol hotel. Hanne krijgt nieuws van haar gynaecoloog. Brigitte doet Lars en Véronique een voorstel. Benny reageert vol onbegrip op wat Patrick hem vertelt.

Dinsdag 10 maart 2020 - aflevering 6570

Hanne zit verveeld met de situatie en doet haar beklag tegen Niko. Hij doet ondertussen een verrassende ontdekking. Véronique koppelt terug over het voorstel van Brigitte. Cédric krijgt een mooie beloning voor de deal die hij gesloten heeft. Benny geeft Robyn gelijk.

Woensdag 11 maart 2020 - aflevering 6571

Hanne loopt thuis de muren op. Ze kan niet werken door het lawaai van de buurman. Véronique stoot bij Fashion op Kathleen. Ze wil zich echter niet laten kennen tegenover Brigitte. Cédric wacht tevergeefs op een telefoontje van Alex. Mathias maakt Zjef duidelijk waar het op staat.

Donderdag 12 maart 2020 - aflevering 6572

Stefanie heeft een emotioneel gesprek met haar mama. Véronique licht Peter in over een belangrijke wijziging op Fashion. Peter heeft op zijn beurt ook nieuws voor Véronique. Via Iris verneemt hij dat Mathias ermee dreigt om Zjef en Rudi aan de deur te zetten. De bewoners van het rusthuis reageren vol ongeloof op de recente gebeurtenissen.

Vrijdag 13 maart 2020 - aflevering 6573

Benny gaat op Fashion de confrontatie aan met Jenny. Cédric krijgt een opsteker van formaat. Véronique wil meer te weten komen en probeert haar zoon uit te horen. Mieke, Zjef, Rudi en Niko maken zich klaar voor Vrolijke Vrijdag. Guido, Hanne, Quinten en Stefanie maken kennis met hun nieuwe buurman.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

