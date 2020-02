'Familie': week 10 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Jonas geeft de enveloppe van Amélie aan Brigitte, maar het doet haar weinig. Ook Lars wil niet helpen. Benny probeert Alfons op te beuren en Guido lucht zijn hart. Stefanie praat met Patrick, Hanne moet een moeilijke keuze maken en Benny verontschuldigt zich bij Robyn. Gino contacteert Jonas, Cédric heeft een nieuw idee voor Jan & Alleman. Zjef en Rudi hebben iets te vieren.



Maandag 2 maart 2020 - aflevering 6564

Jonas geeft de enveloppe van Amélie aan Brigitte, maar zij maakt zich geen zorgen. Ook Lars weigert hem te helpen. Patrick waarschuwt Liesbeth voor haar houding tegenover Benny. Stefanie confronteert Guido met zijn leugen. Benny kan Alfons niet opbeuren.

Dinsdag 3 maart 2020 - aflevering 6565

Lars twijfelt of hij Jonas moet helpen. Hij confronteert Brigitte met wat hij te weten is gekomen en probeert de gsm van Amélie te ontgrendelen. Zjef begrijpt niet waarom Rudi nog niet is ingegaan op het voorstel van Véronique. Guido lucht in de Jan & Alleman zijn hart bij Cédric.

Woensdag 4 maart 2020 - aflevering 6566

Stefanie maakt zich zorgen en praat met Patrick. Lars belt de vriendinnen van Amélie op, maar niemand lijkt haar gezien te hebben. Benny verontschuldigt zich bij Robyn. Hij weigert echter zijn fout in te zien. Hanne staat voor een moeilijke keuze.

Donderdag 5 maart 2020 - aflevering 6567

Jonas wordt benaderd door Gino. Stefanie wil met Guido praten. Brigitte zaait twijfel bij Véronique. Zij probeert ondertussen Hanne over de streep te trekken. Robyn dwingt Benny om eerlijk te zijn. Cédric heeft een nieuw idee om omzet te maken met de Jan & Alleman.

Vrijdag 6 maart 2020 - aflevering 6568

Patrick heeft Stefanie iets te vertellen en belt ook Jenny voor hulp. Jonas heeft iets te verbergen voor zijn moeder. Quinten heeft het gevoel dat Véronique Hanne gepusht heeft. Cédric en Mathias bereiden hun 'Vrolijke Vrijdag' voor. Ook Zjef en Rudi hebben iets te vieren.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

