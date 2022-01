'Familie': week 1 (2022) - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot d ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 3 januari 2022 - aflevering 6919

Kato confronteert Louise met wat ze ontdekt heeft over haar en Raven. Ze laat voelen dat ze teleurgesteld is in Louise. Zjef wordt benaderd door mensen die 'Kliekjes' willen doneren. Raven is het kotsbeu dat zijn leven door Leon wordt beheerst.

Dinsdag 4 januari 2022 - aflevering 6920

Griet neemt het heft in handen wat JVH Mode betreft. Ze wil een promofilmpje draaien. Mieke en Niko krijgen bij CoBrew de vraag vanuit Japan om vroeger te leveren dan voorzien. Cedric en Vanessa roepen Guido's hulp in om zoveel mogelijk restjes rond te brengen voor hun KLIEK-actie.

Woensdag 5 januari 2022 - aflevering 6921

De sfeer tussen Louise en Kato is nog steeds ongemakkelijk. Louise sluit zich ook verder af voor Raven. Niko kan de brouwers overtuigen om keihard voor de extra vaten Rebel te werken. Cédric is ontstemd wanneer Mieke hem zegt dat hij geen taken van Mathias mag overnemen tijdens zijn verlof.

Donderdag 6 januari 2022 - aflevering 6922

Benny volgt Guido's dieetadvies, maar het valt hem tegen. Net zoals het joggen. Patrick verdenkt hem ervan te willen afvallen omwille van Samira. Niko werkt zich uit de naad om tijdig 2.000 vaten te kunnen leveren. Raven maakt zich zorgen over Louise.

Vrijdag 7 januari 2022 - aflevering 6923

Louise laat Raven weten dat ze liever vrienden wil blijven. Jelle vangt Raven op, maar dan wel op zijn manier. Benny heeft een etentje gepland met Samira, maar hij benadrukt dat er geen sprake is van een date. Al is hij toch wel erg zenuwachtig. Cédric stookt Mathias op tegen Mieke en Niko.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

