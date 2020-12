'Factcheckers': pure kafka in de wet over 'chiptuning', intervaltraining en de nutri-score

Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille gaan in het tweede seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er nu eigenlijk klopt van de tsunami aan berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen over vanalles en nog wat.

Daarbij hebben ze één doel voor ogen: de waarheid achterhalen en niets dan de waarheid.

In de vierde aflevering onderzoekt Thomas of hij zijn conditie kan verbeteren door slechts zes minuten per week te trainen. Jan dompelt zich onder in het wereldje van de 'chiptuning': het vermogen van je auto opdrijven door de software aan te passen. En Britt probeert uit te vissen hoe het gezondheidslabel nutri-score werkt.

Een betere conditie met maar zes minuten training per week?

Thomas is onlangs voor de tweede keer papa geworden. Zijn twee zoontjes zijn fantastisch, maar de combinatie van werk en gezin is zo zwaar dat Thomas geen tijd meer heeft om te sporten. En dat vindt hij erg. Maar nu zag hij onlangs enkele filmpjes die beweren dat je met slechts zes minuten training per week je conditie aanzienlijk kan verbeteren. Zes minuten! Dat is twee keer niks. 'HIIT' wordt het genoemd: High Intensity Interval Training. Die intensieve intervaltraining wil Thomas wel eens uitproberen!

Het is de bedoeling dat hij acht weken lang drie keer per week gaat trainen. Twee minuten per keer: samen zes minuten per week dus. Bij elke training moet hij vier keer 30 seconden voluit gaan. Maar echt tot op de bodem. Het wordt twee maanden een gevecht tegen zichzelf. Thomas ziet af. Hij gaat zo diep dat hij zelfs een week uitvalt met een rugblessure.

Maar de sprong die hij maakt, is fenomenaal. Zijn conditie gaat er met 10% op vooruit en zijn gewicht en lichaamsvet nemen af.

'Maar 6 minuten trainen per week voor een goeie conditie? Tuurlijk wou ik daar aan beginnen. Alleen haatte ik die intervaltrainingen op de duur zo hard. Maar het resultaat na acht weken was wel indrukwekkend', aldus Thomas Vanderveken.

Chiptuning: hoe werkt het en mag het?

Je auto pimpen met gigantische spoilers en bestickering noemen ze autotunen. En dat is heel populair in Vlaanderen. Maar 'tunen' gebeurt tegenwoordig ook onder de motorkap. En dan spreken we over 'chiptuning': het vermogen van je auto (de pk's) opdrijven door aan de software te prutsen. Dat gebeurt blijkbaar meer en meer.

Maar is je auto laten chiptunen zo makkelijk als in de media vaak wordt beweerd? En mag dat allemaal wel? Jan stapt binnen in het tuningwereldje en laat zelf een auto chiptunen. Hij ontdekt ook een grijze zone in de wet: je mag je auto wel laten chiptunen in een garage, maar je mag er dan niet mee op de openbare weg. Tenzij je voldoet aan een hele reeks voorwaarden, zoals voorbeeld een herkeuring en een herverzekering. Voorwaarden waaraan - volgens alle garagisten die hij opbelt – nooit voldaan wordt. Er rijden dus heel wat fout verzekerde chauffeurs rond in Vlaanderen.

'Je mag dus je wagen laten chiptunen, maar je mag er dan niet meteen mee op de openbare weg. Pure kafka. Natuurlijk dat er dan zoveel slecht verzekerden rondrijden', vertelt Jan Van Looveren.

Hoe scoort de nutri-score?

Sinds voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block de nutri-score lanceerde, zie je het label meer en meer opduiken op producten in de supermarkt. De nutri-score is een gezondheidslabel dat je als consument moet helpen bij het maken van gezonde keuzes. De nutri-score varieert van A tot E, waarbij A heel gezond is en E het minst gezond.

Maar hoe betrouwbaar is de nutri-score? Want bij heel wat scores kan je kritische vragen stellen. Diepvries-vol-au-vent krijgt score A? En honing, een natuurlijk product, score D? Begrijpe wie begrijpen kan.

Dat geldt ook voor Britt, want zij heeft een volledige reportage nodig om te begrijpen waarvoor die nutri-score nu eigenlijk staat en hoe je ze moet lezen. Want daar wringt het schoentje: het is zo complex dat je als consument, wanneer je puur je buikgevoel volgt, gewoon de verkeerde, (on)gezonde keuzes maakt. Er is dus nog wel wat communicatiewerk nodig voor de nieuwe minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke.

'Het heeft mij een hele reportage gekost om te begrijpen hoe je de nutri-score moet gebruiken. Er is duidelijk nood aan een goeie communicatiecampagne, anders maak je totaal verkeerde en ongezonde keuzes', zegt Britt Van Marsenille.

