'Factcheckers': Kan je gemakkelijk rijk worden door AI voor jou muzieknummers te laten maken?

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken bundelen opnieuw de krachten voor het zesde seizoen van 'Factcheckers'. Acht afleveringen lang zullen ze feit van fictie onderscheiden.

Verwacht dus nog meer diepgravend onderzoek, straffe experimenten en verrassende testen.

In de zesde aflevering willen Jan en Thomas gemakkelijk geld verdienen door muziek te laten schrijven en componeren door artificiële intelligentie. Met 'hun' nummer halen ze de live-uitzending van de MNM-ochtendshow, maar garandeert hen dit ook succes en - nog belangrijker - een smak geld? Thomas en Jan zijn ook de proefkonijnen voor een wat onfrissere check van Britt. De heren dragen een week lang dezelfde onderbroek om te achterhalen hoe ongezond dat is. En naast wat onfris, wordt deze aflevering ook een beetje luguber, want Thomas probeert online een menselijke schedel te kopen.

Factcheck: Met AI-muziek kan je gemakkelijk veel geld verdienen

De afgelopen seizoenen van Factcheckers kwamen er al verschillende onderwerpen over artificiële intelligentie aan bod. Dat is dit seizoen niet anders. De technologie evolueert dan ook zo snel dat er elke maand wel wereldschokkend nieuws te vertellen lijkt over AI. Waar artificiële intelligentie nog niet zo lang geleden toch nog heel wat problemen ondervond met creatieve en artistieke taken, lijkt het componeren van bijvoorbeeld een muziekwerk vandaag slechts een fluitje van een cent. Deze nieuwe mogelijkheden van AI brengen Jan op een idee. Samen met Thomas wil hij een muzieknummer volledig door AI laten schrijven en componeren. Vervolgens wil hij dan dat muzieknummer via een muziekplatform aanbieden en slapend rijk worden van de auteursrechten op 'zijn' muziek. Om niet over een nacht ijs te gaan, vraagt hij ook nog het advies van de luisteraars van MNM. Worden zij enthousiast van Jan zijn 'wereldhit'? En slaagt Jan erin om met dit nummer ook gemakkelijk veel geld te verdienen?

Jan Van Looveren: 'Mijn plan was heel simpel: voor het maken van ons muzieknummer zouden we volledig vertrouwen op AI. Dus de liedjestekst werd geschreven door AI, de muziek werd volledig gecomponeerd door AI en ook voor de afwerking schakelden we AI in. Zelfs de titel werd bedacht door AI: 'Sun-kissed hearts'. Klinkt niet slecht, toch?'

Factcheck: Niet genoeg wisselen van onderbroek is ongezond

Volgens onderzoek wisselen Amerikaanse en Britse mannen niet dagelijks van onderbroek. Sommige Amerikanen hebben er blijkbaar zelfs geen problemen mee om een hele week lang dezelfde onderbroek te dragen. Sommige Britse vrouwen zouden dan weer een slipje na het dragen gewoon omdraaien en ze nog een keer dragen. Naast nogal onfris zou deze praktijk ook nog eens gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. In een gedragen onderbroek kunnen immers veel bacteriën achterblijven. Darmbacteriën zouden een belangrijke rol vervullen in ons lichaam, maar als ze achterblijven in een onderbroek die je dan ook nog eens verschillende dagen na elkaar draagt, dan zouden ze tot vervelende infecties kunnen leiden. Britt wil achterhalen of het dragen van een ongewassen onderbroek werkelijk zo gevaarlijk is als wordt beweerd en ze schakelt Jan en Thomas in als proefkonijnen voor een onfrisse test. De heren moeten een gedragen sportonderbroek afstaan en moeten zelfs een week lang dezelfde onderbroek dragen.

Britt Van Marsenille: 'Als voorbereiding op mijn onderzoek heb ik een enquête gehouden bij ongeveer 1000 Vlamingen om te weten te komen of wij Vlamingen ook verschillende dagen na elkaar dezelfde onderbroek dragen. Twaalf procent van de ondervraagden gaf effectief aan meerdere dagen na elkaar dezelfde slip te dragen. Twee mensen zeiden zelfs zes dagen niet van onderbroek te wisselen.'

Factcheck: Je kan online zomaar een menselijke schedel kopen

Verzamelen is en blijft een populaire bezigheid van de Vlaming. En je kan het zo gek niet bedenken of mensen hebben er wel een verzameling van. Maar bij sommige verzamelingen zullen heel wat mensen toch de wenkbrauwen fronsen. Sommigen verzamelen namelijk schedels, menselijke schedels. Hoewel het zeker niet hoort bij de populairste verzamelingen van het land, zou de handel in menselijke beenderen op het internet wel floreren. Thomas verdiept zich in het ietwat luguber onderwerp en probeert zelf via het internet een echte menselijke schedel aan te kopen.

Thomas Vanderveken: 'Het gaf mij echt wel een heel raar gevoel om op verschillende koopjessites menselijke schedels aangeprezen te zien worden. Ik vond zelfs schedels van kindjes terug of een schedel die was omgetoverd tot bloempot. Ik kan me niet voorstellen waarom iemand van een schedel een bloempot zou willen maken!'

'Factcheckers', dinsdag 1 april om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.