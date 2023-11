'Factcheckers': Hoe snel verandert de openbare weg in een stortplaats?

Deze week gaan Britt, Jan en Thomas vuilnis opruimen. Ze willen checken hoe erg het gesteld is met sluikstorten op de openbare weg. Jan probeert ook enkele sluikstorters op heterdaad te betrappen.

Britt en Thomas willen aan den lijve ondervinden hoe zwaar de job van kinderverzorger in de praktijk is. Ze nemen voor een dag de plaats in van verzorgers in een crèche. En Jan wil te weten komen wat de invloed is van de lakkleur van je auto op de temperatuur binnenin.

Factcheck: Zwerfuil opruimen is dweilen met de kraan open

Jaarlijks slingeren er in Vlaanderen duizenden tonnen zwerfvuil rond. Het opruimen van deze rotzooi kost de gemeenschap miljoenen euro’s. Naast hoge kosten, brengt zwerfvuil ook veel ergernis met zich mee. Daarom zijn er verschillende initiatieven voor grote opruimacties. Maar blijkbaar zorgen die niet voor een blijvend resultaat, want als je de krantenartikels mag geloven, blijft het opruimen van zwerfvuil dweilen met de kraan open.

Jan, die zich ook vaak blauw ergert aan rondslingerend vuilnis, roept de hulp in van Britt en Thomas om samen enkele stukken openbare weg volledig op te ruimen om na te gaan of en wanneer zwerfvuil zich er weer ophoopt.

Om een antwoord te krijgen op de vragen waarom mensen vuilnis laten rondslingeren of zelfs bewust sluikstorten, probeert Jan enkele sluikstorters op heterdaad te betrappen.

Jan Van Looveren: 'Ik heb altijd geleerd om mijn vuilnis zelf op te ruimen. Als onze pa mij zou betrapt hebben op het weggooien van een papiertje … amai, dan zou het mijn beste dag niet geweest zijn. Dus als ik nu zwerfvuil rond zie slingeren, dan word ik daar echt ambetant van. En geloof mij: ik ben tijdens vier seizoenen Factcheckers nog niet vaak zo ambetant geworden als bij deze reportage.'

Factcheck: Negen kinderen voor een kinderbegeleider is te veel

Je kon het afgelopen jaar geen krant openslaan of je kwam wel een artikel tegen over ongelukken in crèches, sluitende kinderdagverblijven of klachten over slecht functionerende opvang. Het leek wel alsof er enkel horrorverhalen te vertellen waren over crèches. Berichten over hardwerkende kinderverzorgers leken door dit soort nieuws helemaal ondergesneeuwd te geraken. Toch circuleren er ook heel veel artikels online over kinderbegeleiders die elke dag het beste van zichzelf geven, maar door de hoge werkdruk ten onder dreigen te gaan.

Volgens het decreet voor de kinderopvang moet een crèche één gediplomeerde per negen kinderen tellen om recht te hebben op subsidies. Maar hoewel dit decreet net een kwalitatieve opvang wil garanderen, zou ook deze verhouding voor een te hoge werkdruk zorgen. Thomas en Britt zoeken het uit en willen aan den lijve ondervinden hoe zwaar de job van kinderbegeleider kan zijn. Ze springen in bij een crèche en vangen met z’n tweeën achttien kinderen op.

Britt Van Marsenille: 'Ik heb grote ogen getrokken in die crèche. Mijn respect voor alle verzorgers in kinderdagverblijven is enkel nog gegroeid!'

Factcheck: In een witte auto wordt het even warm als in een zwarte

Volgens recent onderzoek zijn zwart en wit wereldwijd de populairste autokleuren. Wit – dat 35% vertegenwoordigt van alle gekozen lakkleuren – blijkt wel nog een heel stuk geliefder dan zwart – slechts 19%. Dat zou te verklaren zijn door de immense populariteit van witte auto’s in warme landen omdat deze lakkleur de zonnewarmte beter zou afstoten. Het klinkt logisch, want dat is toch wat we allemaal geleerd hebben op school: wit stoot de warmte af en zwart trekt warmte aan.

Toch beweren heel wat webpagina’s dat de kleur van je auto geen enkele invloed heeft op de warmte binnenin je wagen. Maar wat moeten we nu geloven? Jan zoekt het voor eens en altijd uit en schakelt Britt en Thomas in op een hete zomerdag om proefondervindelijk vast te stellen of het nu wel of niet heter wordt in een zwarte auto dan in een witte.

Thomas Vanderveken: 'Ik vind absoluut dat we ons met lijf en leden moeten inzetten om onze factchecks uit te voeren, zeker als het onderzoek daarom vraagt. Maar bij deze test ging dat nog een stapje verder. Jan wilde ons heel graag overtuigen dat we dit enkel konden checken op het heetst van de dag. In de twee afgesloten auto’s hebben we liggen puffen en zweten. Ik heb tijdens de test geen leedvermaak gezien op Jans gezicht, maar ik denk dat hij in zijn binnenste toch stilletjes heeft gelachen met ons.'

'Factcheckers', woensdag 29 november om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.