'Extreme Makeover Vlaanderen' strijkt neer in Kapellen bij Kevin

In de derde aflevering van dit seizoen strijkt de 'Extreme Makeover'-bus neer in Kapellen. Kevin raakte bij een zwaar arbeidsongeval zijn beide benen kwijt. Zijn huis is niet langer aangepast aan zijn fysieke beperking.

En nochtans wil hij er zo graag zijn als vader voor zijn twee opgroeiende dochters…

Het leven heeft Kevin nog niet gespaard. Op korte tijd verloor hij als kind zijn beide ouders en nog geen jaar geleden kwam daar dat zware arbeidsongeval bij. In de haven van Antwerpen, waar Kevin aan de slag was, werd hij gegrepen door een stacker waardoor hij zijn beide benen verloor. Na zijn ontwaken uit een coma verblijft hij nu al tien maanden in een revalidatiecentrum. Zelf heeft hij de ambitie om binnen twee maanden terug thuis te zijn, want ‘dan zal hij maar één jaar geen vader kunnen geweest zijn in het leven van zijn dochters’.

Zijn huis heeft een serieuze make over nodig, maar gelukkig staat Kevin er niet alleen voor. Chrisje, zijn gewezen schoonmoeder heeft hem ingeschreven, maar ook zijn werkmakkers tekenen massaal present. Zelf vinden ze het moeilijk om bij hem op bezoek te gaan in het revalidatiecentrum, dat is te emotioneel. Maar hun steun tonen ze met alle warmte door de handen uit de mouwen te steken.

Met man en macht trekken ze ten aanval. Aannemer Tom keert de rollen nu eens om en stelt architecte Anneke voor een voldongen feit. Het is nu eens aan haar om flexibel te zijn, zo lacht hij.

De vrienden en familie van Kevin tonen het beste van zichzelf. De havenarbeiders nemen de tuin onder handen en ook dochters Yoemi en Ella-June weten heel goed wat zij willen en steken de handen uit de mouwen. Een gewezen collega focust zich om de oude muziekinstallatie die Kevin zo dierbaar is, weer aan de praat te krijgen.

Terwijl de manschappen er voluit voor gaan, is er voor Kevin wat tijd voor ontspanning tijdens zijn harde revalidatieproces. Samen met zijn fietsbuddy en James gaat hij met een elektrische handbike fietsen. Iedereen vindt het leuk; alleen James vindt het wat te lastig…

Zal de ploeg erin slagen de woning rond te krijgen in twee maanden tijd? Waarom is dat naambordje aan de gevel zo belangrijk? Waarom kwam er post uit Canada? En waar haalt Tom die graffiti-skills vandaan?

Maar vooral, zal Kevin zich weer thuis voelen met zijn twee dochters aan zijn zijde?

'Extreme Makeover Vlaanderen', donderdag 21 september om 21.00 uur op Play4.