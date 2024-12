Ex-Miss België Emilie Vansteenkiste op zoek naar eigen stekje in 'Huizenjagers Dijleland'

Ook deze week duikt er weer een bekende kop op in 'Huizenjagers', want Emilie Vansteenkiste en haar vriend Jonas zijn op zoek naar een eigen stekje. Momenteel wonen ze nog in een kangoeroewoning bij de grootouders van Emilie.

'We zijn al iets meer dan vier jaar een koppel, dus het is tijd voor ons eigen stulpje', klinkt het bij de gewezen Miss België. 'We zijn op zoek naar een plaatsje waar we met ons drie, want onze hond Isa is er ook nog bij, gelukkig kunnen worden', vult Jonas aan. Bij het bezoek aan het eerste pand, merken ze wel al meteen iets heel bijzonders op.

De makelaars

​Ingrid Vernimmen is een makelaar met een passie voor onverkoopbare panden. Na 25 jaar ervaring in verschillende sectoren, waaronder de meubel- en financiële wereld, volgde Ingrid haar hart en specialiseerde zich in vastgoed. 'Het vastgoed heeft me gered van een burn-out', zegt de 60-jarige makelaar. Haar leeftijd vindt ze een groot voordeel, omdat ze beschikt over een rijke mensenkennis en een sterke intuïtie.

​Paul Heymans is een doorzetter met een flinke dosis ambitie. Op 24-jarige leeftijd verkocht hij al een kasteel van 2 miljoen euro, en op zijn 25ste startte hij zijn eigen makelaarskantoor. In de vastgoedwereld, waar hij niet voor minder dan goud gaat, heeft Paul zich al bewezen. 'Ik doe dit om te winnen!', aldus Paul. Hij heeft al van kinds af aan de smaak te pakken en wil altijd het uiterste halen uit zijn werk.

​Lynn Duysters opende haar makelaarskantoor, Immo Lynn, in haar geboortedorp Kampenhout. Na zeven jaar gewerkt te hebben in een ander kantoor, besloot ze haar eigen weg te gaan. Lynn is ook een fervent organisator van lokale zomer- en winterbars in Kampenhout en heeft een passie voor vastgoed. Haar energie en enthousiasme zijn dan ook duidelijk te zien in alles wat ze doet, ook buiten het vastgoed.

De kandidaat-kopers

Aflevering 1

​Ex-Miss België Emilie Vansteenkiste en haar vriend Jonas gaan op zoek naar hun eerste woning. Ze willen een lichtrijk huis in de regio tussen Leuven en Mechelen, met een tuin voor hun honden. Hun budget bedraagt €400.000.

Aflevering 2

​Dit jonge gezin zoekt een woning in een rustige omgeving, op maximaal 45 minuten rijden van Brussel. Glenn en Soraya hebben een budget van €415.000 voor ogen en zijn op zoek naar een woning met een grote leefruimte om hun grote familie te ontvangen, een tuin en minstens drie slaapkamers.

Aflevering 3

​Jan en Mireille zoeken een woning met veel ruimte voor hun tango-activiteiten. Ze willen zich graag terug in de regio Heverlee vestigen, waar Mireille’s familie woont. Hun budget van €650.000 wordt ingezet voor een moderne woning met een loftgevoel, een ruime keuken, een hobbyruimte en liefst een terras met zicht op de tuin.

Aflevering 4

​Kevin & Karlien zijn recent getrouwd en denken aan gezinsuitbreiding. Ze willen graag een open bebouwing in de rand van Leuven, bij voorkeur in Bertem. Ze hebben een budget van €425.000 en wensen een tuin, veel lichtinval en eventueel een vijver voor hun schildpadden.

'Huizenjagers Dijleland', vanaf maandag 30 december op Play4 en op GoPlay.