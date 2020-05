'Eurovision: Europe Shine A Light' zaterdag bij Eén

'Eurovision: Europe Shine A Light' zaterdag bij En

Foto: NPO/NOS/AVROTROS - © William Rutten 2019

Geen Eurovisie Songfestival, maar wel een alternatief show. Op zaterdagavond brengt En 'Eurovision: Europe Shine A Light' van EBU uit. In de show worden alle nummers van 2020 geerd en worden korte fragmenten van de videoclips getoond.

Ook brengen de kandidaten samen een versie van 'Love shine a light', het iconische nummer van Katrina and The Waves waarmee het Verenigd Koninkrijk in 1997 het Eurovisiesongfestival won.



Naast de 41 nummers van 2020 wordt ook elk deelnemend land geëerd via 'Light a landmark': in elk deelnemend land zal een belangrijk monument spectaculair verlicht worden. Voor België wordt dat het Atomium. Verder bevat de show nog enkele verrassingen: een aantal artiesten die in het verleden aan het Eurovisiesongfestival deelnamen, brengen een speciale versie van hun toenmalige nummers of andere songs. Onder andere Ilse DeLange van The Common Linnets (Nederland, 2014) zal samen met Michael Schulte (Duitsland, 2018) het nummer Ein Bisschen Frieden brengen. Ook Eurovisie-winnaar Måns Zelmerlöw (Zweden 2015) zal zijn winnende nummer Heroes brengen. En huidige winnaar Duncan Laurence (Nederland, 2019) zal als primeur een gloednieuw nummer zingen tijdens de show.



'Eurovision: Europe Shine A Light' wordt gepresenteerd door Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit. Peter Van de Veire geeft voor Vlaanderen commentaar bij de show.

'Eurovision: Europe Shine A Light', zaterdag 16 mei om 21.00 uur op Eén.





