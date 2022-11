Europees basketavontuur dames Kangoeroes Mechelen live op Play Sports Open

Vanaf donderdag 10 november volg je de Europese thuiswedstrijden van de Dames A ploeg van Kangoeroes Mechelen LIVE op Play Sports Open.

De vrouwen van Kangoeroes Mechelen pakten vorig jaar de dubbel in eigen land en mogen het nu in Europa opnemen tegen de grootste ploegen in het basketbal. Hun campagne is weliswaar begonnen met twee opeenvolgende nederlagen, maar met Belgian Cats als Laure Resimont en Heleen Nauwelaers kan dat in geen tijd veranderen. Alle thuiswedstrijden van Kangoeroes Mechelen in de Euroleague kan je vanaf nu volgen op Play Sports Open, gratis voor alle Telenet-abonnees.

Luc Katra, voorzitter Kangoeroes: 'Kangoeroes Basket Mechelen heeft altijd ingezet op topbasket, zowel bij dames als bij heren, en heeft getracht om dat vanaf de jeugd in eenzelfde setting te doen, zonder discriminatie of ongelijkheid op basis van geslacht. Onze dames zijn al jaren één van de gevestigde waarden in het Belgische basketbal en hebben door hun geweldige resultaten een rechtstreekse kwalificatie in de Euro League kunnen afdwingen. ​We zijn uiteraard heel vereerd en super verheugd dat één van onze belangrijke partners het initiatief heeft genomen om het damesbasketbal in de kijker te zetten door aan hun talrijke klanten de mogelijkheid te bieden om deze Europese competitie rechtstreeks te kunnen volgen, of om kennis te laten maken met deze, ook bij dames, attractieve topsport. Ik ben er zeker van dat heel veel meisjes blij zullen zijn met deze stap voorwaarts!'

Stefaan Kestens, verantwoordelijke Play Sports: 'Telenet zet meer en meer zijn schouders onder vrouwensport, en slaat met het uitzenden van de Europese campagne van de dames van Kangoeroes eens te meer dat pad in. Het partnerschap van Play Sports bij Kangoeroes Mechelen, en de nauwe Mechelse verbondenheid van Telenet zijn dan ook factoren die eens te meer bijdragen aan deze samenwerking. Wij willen de dames van Kangoeroes dan ook steunen in hun aankomende wedstrijden door alle Telenet-klanten de kans te bieden mee te supporteren in deze wedstrijden.'

De wedstrijden:

10/11/2022: Play Sports Open, 20.20 uur, Kangoeroes Basket Mechelen – Spar Girona

08/12/2022: Play Sports Open, 20.20 uur, Kangoeroes Basket Mechelen - Landes

22/12/2022: Play Sports Open, 20.20 uur, Kangoeroes Basket Mechelen – CBK Mersin

12/01/2023: Play Sports Open, 20.20 uur, Kangoeroes Basket Mechelen – DVTK Hun-Therm

26/01/2023: Play Sports Open, 20.20 uur, Kangoeroes Basket Mechelen – Perfumerias Avenida

23/02/2023: Play Sports Open, 20.20 uur, Kangoeroes Basket Mechelen – Beretta familia Schio