Ervaar in september de herfstsfeer op BBC First

De zomer is zalig, maar hoe lekker als we straks weer in de zetel kunnen kruipen met een dekentje en een tas thee. BBC First trapt de herfst af met een aantal terugkerende dramaseries.

Zo is er het tweede seizoen van het Victoriaanse kostuumdrama 'Miss Scarlet and the Duke', de spannende misdaadserie 'We Hunt Together' en de komedie 'The Outlaws'.

Kate Phillips ('Peaky Blinders') en Stuart Martin ('Babylon') keren terug als Elize Scarlet en ‘The Duke’ Wellington voor het tweede seizoen van Miss Scarlett and the Duke. Dit vervolg bouwt voort op het eerste seizoen waarin de vraag wie Eliza haar vader heeft vermoord, wordt beantwoord. Zo suddert haar relatie met The Duke langzaam door en wordt ze nog altijd geconfronteerd met de uitdagingen van een werkende vrouw in het door mannen gedomineerde Victoriaanse Londen.

BBC First Finds presenteert het Britse misdaaddrama 'We Hunt Together' voor een nieuwe dosis van het klassieke kat-en-muisspel. Het tweede seizoen brengt nog meer spanning en aangrijpende wendingen. Met een nieuwe seriemoordenaar op vrije voeten - Birdman - zijn detective Lola Franks (Eve Myles) en inspecteur Jackson Mendy (Babou Ceesay) vastbesloten om hem te vangen als de lijken zich beginnen op te stapelen. Dit leidt ertoe dat het detective duo verstrikt raakt in een duister web van intriges, wat de zaken gecompliceerd maakt.

'The Outlaws' is terug voor een hilarisch tweede seizoen met BAFTA winnaar Stephen Merchant en Christopher Walken. De meest ongelofelijke wetsovertreders van Bristol zijn wederom aan de verkeerde kant van de wet beland. Het verhaal gaat verder waar seizoen 1 eindigde, en dus moeten de outlaws de gevolgen van hun acties onder ogen zien. Kunnen ze een drugsbaron verslaan in het spelletje dat hijzelf uitvond?

'Miss Scarlet and the Duke' seizoen 2 gaat in première op dinsdag 6 september om 21.00 uur

Rechercheurs Eliza Scarlet en William ‘The Duke’ Wellington zijn terug voor een spannend tweede seizoen van het kostuumdrama. De draad wordt opgepikt twee maanden na de finale van het eerste seizoen. Eliza en the Duke zien elkaar veel maar zijn nog steeds slechts vrienden. De serie speelt zich tenslotte af in het Victoriaanse Engeland! Ze zijn hechter dan ooit en als we op ons gevoel afgaan, kan het niet lang duren tot een romance opbloeit.

Ondanks de groeiende gevoelens blijven Eliza en the Duke rivalen op professioneel gebied. Als Eliza wordt ingehuurd om een oude zaak van de Duke te onderzoeken, die hij niet heeft opgelost, ontstaan de nodige conflicten. Neemt Eliza de zaak aan en zet ze haar relatie met the Duke op het spel, of laat ze deze kans schieten? Iets wat haar professionele reputatie in het door mannen gedomineerde Londen niet ten goede zal komen.

'BBC First Finds’ We Hunt Together' seizoen 2 gaat in première op zondag 11 september om 21.00 uur

'We Hunt Together', de spannende kat-en-muis-thriller die indrukwekkende visuals en schokkende verhaallijnen combineert met morele vraagstukken en duistere humor, is terug voor een tweede seizoen.

Na de dramatische ontknoping van het eerste seizoen heeft Freddy met succes gezworen dat ze een onschuldige toeschouwer was bij Baba’s moordgolf. Dit leverde haar ook een bepaalde mate van bekendheid op, toch is Freddy lusteloos en mist ze haar geliefde. Gaat ze nu op zoek naar een nieuwe partner om de duisternis in haar te kalmeren?

Als verschillende mensen in Freddy haar omgeving overlijden, lijkt het erop dat iemand achter haar aan zit. Terwijl het aantal doden blijft toenemen, beseffen rechercheurs Jackson en Lola dat er een gevaarlijk, nieuw spel van lust, obsessie en moord is ontketend. Heeft Freddy een nieuwe jachtpartner? Of is zij nu de prooi?

'The Outlaws' seizoen 2 gaat in première op maandag 26 september om 21.00 uur

Tijdens hun taakstraf is de meest onwaarschijnlijke, criminele groep van Bristol weer aan de verkeerde kant van de wet beland. Het geld dat de groep ‘per ongeluk’ heeft gestolen, wordt een steeds groter probleem, de criminele onderwereld houdt hen namelijk steeds strakker in haar greep. Letterlijk.

Rani is erin geslaagd de groep extra tijd te geven. Er zit echter een addertje onder het gras: ze moeten drugsdealers worden om het gestolen geld terug te verdienen. Maar gaan ze nu te ver? En wat als ze de spanning en sensatie van de onderwereld te leuk vinden om op te geven?

Alle talenten van de bende zijn nodig om een crimineel meesterbrein te slim af te zijn: Christian is een jongen van de straat, Myrna ligt goed in de gemeenschap, Gaby is beroemd, John heeft een zakelijk instinct, Frank is een oplichter pur sang en Greg staat bekend om zijn verschrikkelijk slechte advocatenwerk. Hoe ver kun je gaan? En wat als de spanning van de criminaliteit te leuk is?

In september kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:



'BBC First Finds’ Smother' S2: elke zondag om 21.00 uur tot 4 september

'Peaky Blinders' S5: elke zaterdag om 21.30 uur tot 17 september