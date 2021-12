Emotioneel eerbetoon aan kinderkankerarts in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'

In de aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' op maandag 20 december heeft Laurens een emotionele boodschap voor zijn behandelende arts, professor Yves Benoit. Elf jaar geleden werd bij Laurens een agressieve vorm van leukemie ontdekt. Gelukkig sloeg de chemobehandeling aan en is Laurens inmiddels kankervrij verklaard.

Maar de grote betrokkenheid van professor Benoit is hem altijd bijgebleven: hij benaderde zijn patiënten én hun ouders steeds met heel veel zorg en liefde. Zijn impact op Laurens was enorm want na zijn genezing besliste Laurens om zelf geneeskunde te studeren en kinderkankerarts te worden. Tijd dus om het 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'-team in te schakelen: professor Benoit wordt uitgenodigd voor een concert van Bart Peeters. Helaas zitten de muzikanten vast in het verkeer, waarop publieksopwarmer van dienst Jens Dendoncker vraagt of er toevallig iemand in de zaal zit die iets op het podium kan brengen om de tijd te vullen. Laurens stelt zich kandidaat met een zelf ontworpen nummer. Wat volgt, is een emotioneel eerbetoon dat professor Benoit niet snel zal vergeten...

Nog meer woorden van dankbaarheid zijn er voor Jan Van Looveren. Zijn boezemvriend Tom wil hem eren voor zijn ongelooflijke vriendschap en de enorme steun en toeverlaat. Jeroen Verdick is de boodschapper van dienst en vermomt zich als straatmuzikant om Jan de boodschap over te brengen. Maar wat hij niet kon voorspellen, is dat Jan hier absoluut niet mee kan lachen en ronduit agressief wordt. Jeroen weet geen raad met de woeste presentator. Wie neemt hier wie in de maling…?

En dan is het tijd om het vuilniszakkenprobleem van Yannick op te lossen. Zijn vrouw Annelore zet de vuilzakken altijd veel te vroeg buiten. 'De vuilniskar is nog maar net de straat uit of er staat alweer een nieuwe zak buiten', klaagt hij. Annelore wil niet dat de vuilniszakken binnen staan te stinken, maar Yannick vindt dat toch wat gênant tegenover de buren. Hij schakelt Jeroen Verdick in om dit probleem met het groot huisvuil buiten te zetten. De 'ploegleider van de vuilkar' belt aan bij Annelore om zich persoonlijk te excuseren voor zijn werknemers die haar vuilzakken altijd vergeten mee te nemen. Jeroen is één van die werknemers en komt net op dat moment met een volle vuilniswagen woest de straat ingereden. Hij is bijzonder kwaad omwille van zijn ontslag...

