Ellen Haekens uit Riemst heeft make-upnoodgeval in 'My Rigorgeous Life' op TV Plus

Caroline Rigo, Limburgs gerenommeerd zakenvrouw en topvisagiste, heeft de afgelopen vijf weken geheel Limburg doorkruist voor het populaire TV Plus-programma 'My Rigorgeous Life' met maar één doel voor ogen: vrouwen helpen met hun gelaatsverzorgingsproblemen en make-upnoodgevallen.

Met make-uptas en klapstoel in de hand trekt ze in haar roze wagentje voor deze vijfde aflevering richting Riemst, waar ze de 41-jarige Ellen Haekens ontmoet. Ellen heeft niet alleen last van een droge huid met hormonale uitslag, maar ook van lachrimpels die versterkt worden door het gebruik van make-up. Doordeweeks is deze vrolijke Riemstenaar niet alleen moeder van drie knappe zonen Daan (12), Simon (9) en Leander (bijna 4), maar is ze ook onderwijzeres. Het is voor haar dus heel belangrijk dat haar make-up haar gelaat extra doet stralen en gehydrateerd houdt doorheen de dag. 'Heel mooi! Het is helemaal niet zwaar, natuurlijk en niet te donker, de lippen vind ik ook heel mooi', reageert Ellen wanneer ze het eindresultaat te zien krijgt. Caroline geeft nog een laatste keer Ellen’s beautypaspoort mee en de make-up specialiste vertrekt richting de volgende dame.

Ellen Haekens uit Riemst

'Dag Caroline, welkom in Riemst!' Dat is hoe Ellen Haekens Caroline Rigo ontvangt tijdens haar bezoek. Zoals bij de afgelopen vier afleveringen gaat Caroline, het brein achter enkele grote make-upmerken en succesvolle zaken, op pad doorheen Limburg om vrouwen te helpen met grote en kleine noodgevallen. Eerder ging Caroline al aan de slag met haar producten om littekens te verdoezelen, roodheden weg te werken en vele andere beauty-uitdagingen. Deze week pakt Caroline het gelaatsprobleem van Ellen uit Riemst onder de loep. Sinds enkele jaren heeft zij namelijk last van een zeer droge huid en hormonale uitslag. Ook al weet de Limburgse niet wat de oorzaak van is van haar moeilijke huid, ze gokt dat het door de leeftijd komt. Wat verder nog te wijten is aan de leeftijd, zijn enkele charmante lachrimpels. Die plooitjes onder de ogen kunnen echter niet worden weggewerkt met make-up, integendeel. Laat die moeilijkheden nu net de specialiteit van Caroline zijn. Samen gaan ze aan de slag met allerlei soorten crèmes en voornamelijk de juiste technieken om de producten aan te brengen. Ze overlopen nog een laatste keer Ellen’s make-up paspoort en dan vertrekt Caroline opnieuw in haar roze wagentje naar haar volgende bestemming.

De Limburgse topvisagiste Caroline Rigo

Caroline Rigo is met 'My Rigorgeous Life' niet aan haar proefstuk toe. De Limburgse onderneemster en moeder van twee kinderen, heeft na een jarenlange zoektocht naar de juiste producten en technieken, besloten haar eigen make-upmerken met gezonde en natuurlijke producten op de markt te brengen. De expertise die ze tijdens het creëren van Cent Pur Cent en I.Am.Klean opdeed, wil ze nu graag delen met anderen. Dat doet ze niet alleen door haar levenswerk aan te bieden in de winkels Café Beauté in Knokke en Hasselt, en talloze apotheken, maar ook tijdens de Blush Academy + Agency deelt ze al haar beauty-geheimen met anderen. Omdat de Hasseltse trots er maar geen genoeg van krijgt om anderen gelukkig te maken met haar hulp, besloot ze onlangs in samenwerking met het programma 'My Beautiful Life' van TV Plus, een wekelijkse special te maken genaamd 'My Rigorgeous Life'. Elke aflevering trekt Caroline in haar roze autootje met klapstoel en make-uptas in de hand naar daar waar ze het meest nodig is, bij de vrouwen thuis. Elke week gaat de Limburgse make-upspecialiste een nieuwe uitdaging te lijf. Met tonnen tips en een leuke babbel, helpt ze de vrouwen opnieuw te stralen in hun eigen schoonheid, met laaiend positieve reacties als gevolg.

'My Rigorgeous Life', iedere vrijdag om 17.30 en 21.30 uur op TV Plus.