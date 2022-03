Eliane tikt Bockie op de vingers: 'Dat klakske, moet dat aan tafel?'

In een nieuwe aflevering van 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn' verlaat Bockie de parking van Aalst om naar ''t stad' te trekken. Onze 'professor in de vreetkunde', zoals Wim Opbrouck Bockie liefkozend noemt, trekt door de koekenstad om zijn neus in de kookpotten van de Antwerpenaren te steken. Die kunnen echter niet lachen met de vettige manieren van Bockie.

Tijdens zijn bezoek aan Eliane maakt Bockie het namelijk te bont. Eliane tikt hem op de vingers wanneer hij na een hoogdringend toiletbezoek de toiletdeur laat opstaan. 'Het was maar pipi hé', probeert Bockie zich nog te verdedigen. Ook het gevloek waarmee hij de verse pasta op zijn bord de hemel in prijst - 'Godverdoeme, da’s lekker' - stelt ze niet op prijs. Maar Eliane stoort zich voornamelijk aan de pet van Bockie: 'Dat klakske, moet dat aan tafel? Dat is tegen de étiquette hé, ik vind het een vorm van beleefdheid dat je dat afzet.' Waarop hij zich opnieuw zonder succes probeert te verdedigen: 'Maar jij draagt toch ook een bril aan tafel?'. Gelukkig worden de twee even later dankzij een 'vochtig koekje' dikke vrienden en bezorgt Bockie Eliane de slappe lach wanneer hij wéér naar het toilet moet, maar dit keer voor meer dan alleen pipi.



'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn', maandag 7 maart om 21.50 uur bij VTM 2.